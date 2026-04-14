Гламур

Гламур
576
2 хв

27-річна донька Тоні Матвієнко виїхала за кордон під час війни: де живе Уляна зараз

Донька зірки активно розвиває кар’єру в Європі.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тоня Матвієнко з донькою Уляною / © instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше розповіла про життя братів під час війни, розсекретила, де зараз її старша донька Уляна.

Як виявилося, під час війни 27-річна дівчина емігрувала за кордон. З її соцмереж стає зрозуміло, що в основному вона проживає у Берліні, столиці Німеччини, та по роботі може виїздити на різні локації. Уляна хоч і не пішла стопами мами й бабусі у кар’єрі, але все ж присвятила себе творчості. Зокрема, вона працює над створенням фото і відеоконтенту для різних брендів і позиціонує себе як режисерку.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Тоня зізнається, що Уляна вже робить перші маленькі успіхи. Проте більше подробиць зірка поки що не розкриває. Лише додає, що на таке свідоме рішення про переїзд вплинуло повномасштабне вторгнення.

«Мені дуже шкода, що через війну моя дитина поїхала за кордон. Вона вирішила себе спробувати там. І поки вона там у неї вже там трохи виходить. Принаймні вона не телефонує і не плачеться», — розповіла співачка.

Водночас у фотоблогу зіркової мами й доньки можна помітити, що Уляна все ж час від часу навідується на Батьківщину. Так, нещодавно дівчина приїжджала до родини на Великдень і день народження мами.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла про свій невдалий перший шлюб і чому покинула батька Уляни. Співачка завагітніла первісткою у 16 років.

