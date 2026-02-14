ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Бейонсе позбулась довгого кучерявого волосся і здивувала кардинально новою зачіскою

Артистка наважилась на сміливий експеримент.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Бейонсе

Бейонсе / © Getty Images

Американська співачка Бейонсе неочікувано позбулась довгого кучерявого волосся.

Знаменитість вирішила поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Ба більше, артистка ще й наважилась на доволі сміливі зміни.

Бейонсе позбулась свого розкішного довгого кучерявого волосся. Тепер у співачки кардинально інша зачіска. У своєму Instagram виконавиця вже опублікувала фото, на яких показала, який тепер вигляд має.

Бейонсе / © instagram.com/beyonce

Бейонсе / © instagram.com/beyonce

На знімках співачка попозувала з коротким волоссям. Артистка зробила стрижку каре. Від розкішних кучерів знаменитості не лишилось й сліду. Незмінним є лише колір волосся виконавиці.

Бейонсе / © instagram.com/beyonce

Бейонсе / © instagram.com/beyonce

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Катерина Павленко, вона ж Monokate, дивувала кардинально новим образом. Артистка вже тривалий час ходить із короткою стрижкою каре та фарбується в чорний колір. А нещодавно ж знаменитість стала білявкою, та ще й довгим волоссям.

Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie