Бейонсе позбулась довгого кучерявого волосся і здивувала кардинально новою зачіскою
Артистка наважилась на сміливий експеримент.
Американська співачка Бейонсе неочікувано позбулась довгого кучерявого волосся.
Знаменитість вирішила поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Ба більше, артистка ще й наважилась на доволі сміливі зміни.
Бейонсе позбулась свого розкішного довгого кучерявого волосся. Тепер у співачки кардинально інша зачіска. У своєму Instagram виконавиця вже опублікувала фото, на яких показала, який тепер вигляд має.
На знімках співачка попозувала з коротким волоссям. Артистка зробила стрижку каре. Від розкішних кучерів знаменитості не лишилось й сліду. Незмінним є лише колір волосся виконавиці.
