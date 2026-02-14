Бейонсе позбулась довгого кучерявого волосся і здивувала кардинально новою зачіскою

Бейонсе / © Getty Images

Американська співачка Бейонсе неочікувано позбулась довгого кучерявого волосся.

Знаменитість вирішила поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Ба більше, артистка ще й наважилась на доволі сміливі зміни.

Бейонсе позбулась свого розкішного довгого кучерявого волосся. Тепер у співачки кардинально інша зачіска. У своєму Instagram виконавиця вже опублікувала фото, на яких показала, який тепер вигляд має.

Бейонсе / © instagram.com/beyonce

На знімках співачка попозувала з коротким волоссям. Артистка зробила стрижку каре. Від розкішних кучерів знаменитості не лишилось й сліду. Незмінним є лише колір волосся виконавиці.

Бейонсе / © instagram.com/beyonce

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Катерина Павленко, вона ж Monokate, дивувала кардинально новим образом. Артистка вже тривалий час ходить із короткою стрижкою каре та фарбується в чорний колір. А нещодавно ж знаменитість стала білявкою, та ще й довгим волоссям.