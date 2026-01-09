- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1223
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрон РФ зруйнував дім представниці України на "Дитячому Євробаченні-2025": "Це була найстрашніша ніч"
Юна артистка показала наслідки ворожої атаки та розповіла про свій стан.
Ніч проти 9 січня стала справжнім кошмаром для представниці України на «Дитячому Євробаченні-2025» Софії Нерсесян.
Під час масованої атаки російських дронів і ракет по Києву ворожий БпЛА влучив у будинок, де мешкає юна співачка разом із родиною. Про пережите Софія розповіла в Instagram, де опублікувала моторошні кадри з місця удару. На кадрах видніються понівечені перекриття, вибиті вікна, розкидані уламки та зруйнований двір. Після атаки в будівлі зникло світло. Емоції співачки були однозначними та болючими.
«Ненавиджу вас, ра*ка», — коротко написала артистка, не добираючи слів.
Згодом Софія поділилася ще одним фото з наслідками влучання та зізналася, що цей досвід залишить слід назавжди. На щастя, сама виконавиця та члени її родини дивом уціліли.
«Це була найстрашніша ніч у моєму житті», — написала вона.
Зазначимо, що вночі на 9 січня Київ зазнав одного з найпотужніших ударів за останній час. За інформацією ДСНС, унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще понад 20 отримали поранення, зокрема й рятувальники. З-під завалів вдалося знайти живими понад 30 осіб. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що через ворожу атаку в кількох районах міста виникли проблеми з електропостачанням і водою.