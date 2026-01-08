ТСН у соціальних мережах

Дружина Анатолія Анатоліча приголомшила, як вони змінились до невпізнання за 17 років стосунків

Юла показала серію архівних світлин, які були зроблені в різний період їхніх взаємин із шоуменом.

Валерія Сулима
Анатолій Анатоліч із дружиною

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Дружина телеведучого та інтерв'юера Анатолія Анатоліча - піарниця Юла Бойко – показала, як вони з чоловіком змінились за період їхніх стосунків.

Пара разом вже протягом 17 років. У своєму Instagram Юла опублікувала серію архівних світлин, які були зроблені в різний період їхніх стосунків. Перші спільні кадри подружжя датовані 2009 роком. На знімках особливо не впізнати Юлу. У коханої Анатолія Анатоліча тоді був зовсім інший стиль. Зокрема, піарниця фарбувала волосся в білий колір та стригла чубчик.

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Згодом закохані почали змінюватися, і не лише зовні. Зокрема, їхня родина ставала більшою, оскільки народжувалися діти. 2011 року з'явилась на світ первістка пари – донька Аліса.

Юла також поділилась, що час минає надто швидко. Тож, вона порадила цінувати кожну мить життя, оскільки ніхто не знає, що буде попереду.

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

"Життя дуже швидкоплине. Банально, але реально, наче все було вчора. Цінуйте кожну мить свого життя. Бо ніхто не знає, що попереду. А ті мої часи наче "рай на землі". Що не світлина - щастя на душі", - говорить піарниця.

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч, який виховує трьох дітей, зізнався, що в нього немає броні від мобілізації. Ведучий вже пояснив, чому так сталось.

