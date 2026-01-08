Дружина Анатолія Анатоліча приголомшила, як вони змінились до невпізнання за 17 років стосунків

Анатолій Анатоліч із дружиною / © instagram.com/yulattt

Дружина телеведучого та інтерв'юера Анатолія Анатоліча - піарниця Юла Бойко – показала, як вони з чоловіком змінились за період їхніх стосунків.

Пара разом вже протягом 17 років. У своєму Instagram Юла опублікувала серію архівних світлин, які були зроблені в різний період їхніх стосунків. Перші спільні кадри подружжя датовані 2009 роком. На знімках особливо не впізнати Юлу. У коханої Анатолія Анатоліча тоді був зовсім інший стиль. Зокрема, піарниця фарбувала волосся в білий колір та стригла чубчик.

Згодом закохані почали змінюватися, і не лише зовні. Зокрема, їхня родина ставала більшою, оскільки народжувалися діти. 2011 року з'явилась на світ первістка пари – донька Аліса.

Юла також поділилась, що час минає надто швидко. Тож, вона порадила цінувати кожну мить життя, оскільки ніхто не знає, що буде попереду.

"Життя дуже швидкоплине. Банально, але реально, наче все було вчора. Цінуйте кожну мить свого життя. Бо ніхто не знає, що попереду. А ті мої часи наче "рай на землі". Що не світлина - щастя на душі", - говорить піарниця.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч, який виховує трьох дітей, зізнався, що в нього немає броні від мобілізації. Ведучий вже пояснив, чому так сталось.