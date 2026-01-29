ТСН у соціальних мережах

Дружина Остапчука зізналася, що хотіла б змінити в зірковому чоловіку: "Відчуваю провину через те"

Катерина з гумором відповіла на провокативне запитання.

Володимир Остапчук з родиною

Володимир Остапчук з родиною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина, відверто поділилася особистими спостереженнями про характер коханого.

За її словами, є одна риса, яку вона іноді хотіла б дещо підкорегувати. Катерина зізналася, що Володимир практично не вміє зупинятися й постійно прагне бути зайнятим. І саме це, за словами блогерки, їй не імпонує, бо вона любить сповільнюватися та просто насолоджуватися життям.

«Я б хотіла, щоб він менше хотів постійно щось робити. Він не може просто розслабитися й нічого не робити. Постійно вигадує собі роботу, а я відчуваю провину через те, що я не така завзята», — написала блогерка, додавши усміхнений емоджі.

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Тож вочевидь, ці роздуми не мали драматичного підтексту. Дружина Остапчука з гумором зазначила, що насправді найбільше щастя для неї — це родина. І, як пожартувала зірка, ще й улюблений вафельний торт. Свої слова Катерина підкріпила зворушливим кадром: на фото маленький син Тимофій щасливо усміхається на руках у зіркового тата.

Володимир Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно танцівник Женя Кот показав архівні фото зі свого екзотичного весілля за кордоном та повідомив про важливе свято в родині.


