Дружина Павліка вперше розповіла про романи до зустрічі з музикантом і як відчувається різниця у віці

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — вперше публічно поділилася подробицями особистого життя до зустрічі й шлюбу з артистом.

У фотоблогу зірці поставили запитання про її попередні стосунки та те, яким був її шлях до нинішнього подружнього життя. Як зізналася Катерина, до знайомства з Віктором Павліком вона перебувала у серйозних стосунках, які тривали близько п’яти років. За словами блогерки, для її тодішнього віку це був досить значний період, однак ті стосунки вичерпали себе.

«Стосунки були п’ять років. Вважаю для такого юного віку — це досить немалий термін часу», — зазначила блогерка.

Також Катерина відповіла на одне з найпопулярніших запитань — про різницю у віці з чоловіком. Нагадаємо, блогерка молодша за Віктора Павліка на 28 років, що неодноразово ставало приводом для обговорень у Мережі. За словами Реп’яхової, на початку стосунків вона взагалі не звертала уваги на вік коханого й не відчувала жодного дискомфорту. Однак із роками певні нюанси все ж даються взнаки.

«Щодо віку, то мене ніколи це не бентежило. Я ніколи не відчувала вік узагалі — хочте вірте, хочте — ні. Коли ми познайомилися, то Франковичу було 50 років. І звісно, що коли йому сьогодні 60 років, то різниця вже трошки є. Коли вже зараз йому 60, то це відчувається. Тоді, коли було 50 — це чоловік в розквіті літ», — чесно зізналася Катерина Павлік.

До слова, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова разом уже близько десяти років. 2020 року закохані таємно розписалися та офіційно узаконили стосунки. Подружжя виховує спільного сина Михайла.

