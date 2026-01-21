Олена Тополя після "зливу" її інтимних відео відповіла на закиди про зради в шлюбі

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя після "зливу" її інтимних відео в Мережу відповіла на закиди, що нібито вона зраджувала чоловіка, коли ще перебувала в шлюбі.

Виконавиця у своєму Instagram розставила всі крапки над "і". Артистка наголосила, що чутки про її зраду — то все вигадки і недостовірна інформація. Олена Тополя зізналась, що познайомилась з тим чоловіком, який пізніше шантажував її, лише через тиждень після того, як разом із Тарасом Тополею подала документи до суду з проханням розірвати шлюб.

"Я хочу дати попередження всім тим ЗМІ, які розповсюджують недостовірну інформацію, що я протягом декількох місяців щось там робила, всі зрозуміли що. Так от! Це недостовірна інформація. Познайомилась із хлопцем я — лише познайомилась — через тиждень після подачі документів до суду про розірвання шлюбу", — говорить співачка.

Також Олена Тополя наголосила, що має повне право на особисте життя. А те, що сталось, є неприпустимим. Артистка зазначила, що всі винні будуть покарані і відповідатимуть перед законом.

"Вважаю, що це моє особисте життя, і воно не має бути в доступі ні в кого. Те, що відбулось, це кримінальне правопорушення, за яке мають нести відповідальність за законом. Просто думайте самі, кому ж так цікаво продовжувати розповсюджувати невірну інформацію про мене і робити з мене зрадницю. Я нічого поганого не зробила і вважаю, що маю право на своє особисте життя", — підсумувала артистка.

"Злив" інтимних відео Олени Тополі — що відомо

У ніч проти 19 січня медійникам та блогерам розіслали відео інтимного характеру, де була зображена Олена Тополя. Згодом співачка вийшла із заявою. Артистка повідомила, що її шантажували та вимагали кошти. Вона не стала йти на повідці зловмисників, тож подала заяву до поліції.

Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного. Ним виявився 23-річний киянин. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.