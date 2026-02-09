Ігор Кондратюк заступився за Руслану після нацвідбору і висловився про перемогу LELEKA

Руслана, Ігор Кондратюк, LELEKA

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував перемогу співачки LELEKA у фіналі національного відбору на «Євробачення-2026» та хвилю критики шоу.

У дописі в Facebook Кондратюк зазначив, що цього року конкурс повністю не дивився, однак обурився гейтом на адресу членкині журі Руслани, яка публічно закликала голосувати за LELEKA. Він нагадав, що подібна ситуація вже траплялася 2016 року, коли Руслана агітувала за Джамалу — і та згодом принесла Україні перемогу на міжнародному конкурсі. Музичний продюсер зізнався, що все ж переглянув дайджест номерів для голосування і несподівано для себе зрозумів, що саме за LELEKA й віддав би свій голос.

«Не бачив, але засуджую! Не дивився нацвідбір на „Євробачення“, але засуджую тих, хто хейтить Руслану, яка агітувала за майбутню (як виявилось!) переможницю цього нацвідбору. До слова, так само зухвало Руслана свого часу агітувала за Джамалу. Я сам багато років був членом журі різних талант-шоу, і завжди говорив те, що хотів. Зокрема, виказував свої дуже суб’єктивні думки щодо учасників. Але я таки глянув фрагменти — дайджест для голосування. І піймав себе на думці, що я би проголосував саме за LELEKA», — поділився Кондратюк.

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Окремо експерт відповів на закиди щодо місця проживання переможниці. За його словами, українка не перестає бути українкою лише тому, що роками живе за кордоном. Якщо правила конкурсу дозволяють участь — жодних підстав для дискримінації немає, вважає Кондратюк, головне — гідно представити країну та боротися за перемогу для України.

«Чи залишається українка, яка багато років живе за кордоном українкою? 1000%! Жодного сумніву. Чи має право вона при цьому змагатись нарівні з тими, хто мешкає саме в Україні — а чому ні? Якщо правила дозволяють. Хай гарно виступає, і для України перемогу здобуває!» — наголосив продюсер.

Водночас Ігор Кондратюк додав, що досі не може зрозуміти доцільність проведення настільки коштовного нацвідбору в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, співачка LELEKA з піснею Ridnym виборола перемогу у фіналі нацвідбору, набравши максимальні 20 балів — по 10 від журі та глядачів. Відомо, що Вікторія Лелека мешкає в Берліні від 2016 року, але має чітку проукраїнську позицію. Раніше вона пояснювала, чому поки що не повертається на Батьківщину.