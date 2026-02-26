Ірина Білик встановила мікроскопічні підшкірні імпланти та здивувала причиною

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик встановила під шкіру мікроскопічні імпланти та пояснила, навіщо це їй.

Виконавиця наважилась на незвичайну процедуру. Артистка встановила біоідентичні пеллети. Це мікроскопічні підшкірні імпланти, що містять натуральні гормони рослинного походження. Біоідентичні пеллети вводять під шкіру задля корекції гормонального фону, покращення метаболізму, підвищення лібідо, енергії та уповільнення старіння. Термін їхньої дії 5-7 місяців.

Ірина Білик наважилась на цю процедуру, оскільки помітила, що їй вже тяжке даються концерти. Виконавиця стала менш енергійною. Тож, співачка сподівається, що після процедури її енергія повернеться, внутрішнього ресурсу стане більше, і вона й надалі зможе викладатися на сцені на повну.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

"Я багато років живу сценою. Інколи ловлю себе на думці: сил стає менше, ніж хочеться. Щоб повернути енергію, внутрішній ресурс і мати змогу й надалі віддавати вам максимум — я встановила біоідентичні пеллети. Це про баланс, витривалість і стабільну енергію без виснаження. Процедура триває лише 10–15 хвилин — комфортно й безболісно", - поділилась виконавиця.

