- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 629
- Час на прочитання
- 1 хв
Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з першою дружиною та де вона зараз перебуває
У першому шлюбу артист прожив протягом 20 років.
Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов відверто зізнався, чи спілкується з першою дружиною та де вона зараз перебуває.
Шоумен протягом 20 років був одружений з акторкою балету івано-франківського театру Людмилою. На проєкті "Наодинці з Гламуром" артист зізнається, що підтримує зв’язок із ексдружиною. Періодично колишнє подружжя спілкується, зазвичай, телефоном. Тривалий час Людмила жила в Америці, а нині ж повернулась до України.
«Не так часто, періодично спілкуємося. Ну як спілкуємося, це по телефону, іноді так. Вона була довго в Америці, зараз повернулась до України. Живе своїм життям», — розповідає шоумен Анні Севастьяновій.
Тим не менш, Юрій Горбунов зазначив, що кожен із них живе своє життя вже багато років: «Там своє життя, а у мене вже своє. Вже 10 років».
Зазначимо, наразі Юрій Горбунов проживає в шлюбі з ведучою Катериною Осадчою. Пара уклала шлюб у лютому 2017 року. У подружжя є двоє спільних синів — Іван та Данило.
▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Файли Поплавського, як цілується ДАНТЕС та 20-річний СЕКРЕТ Могилевської! Топ ГУЧНИХ новин
До речі, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов святкувати річницю шлюбу. З нагоди особливої дати закохані пожартували про сімейні звички та зізнались, чи хочуть ще дітей.