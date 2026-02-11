ТСН у соціальних мережах

Гламур
629
1 хв

Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з першою дружиною та де вона зараз перебуває

У першому шлюбу артист прожив протягом 20 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Горбунов

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов відверто зізнався, чи спілкується з першою дружиною та де вона зараз перебуває.

Шоумен протягом 20 років був одружений з акторкою балету івано-франківського театру Людмилою. На проєкті "Наодинці з Гламуром" артист зізнається, що підтримує зв’язок із ексдружиною. Періодично колишнє подружжя спілкується, зазвичай, телефоном. Тривалий час Людмила жила в Америці, а нині ж повернулась до України.

«Не так часто, періодично спілкуємося. Ну як спілкуємося, це по телефону, іноді так. Вона була довго в Америці, зараз повернулась до України. Живе своїм життям», — розповідає шоумен Анні Севастьяновій.

Юрій Горбунов / © пресслужба каналу "1+1"

Юрій Горбунов / © пресслужба каналу "1+1"

Тим не менш, Юрій Горбунов зазначив, що кожен із них живе своє життя вже багато років: «Там своє життя, а у мене вже своє. Вже 10 років».

Зазначимо, наразі Юрій Горбунов проживає в шлюбі з ведучою Катериною Осадчою. Пара уклала шлюб у лютому 2017 року. У подружжя є двоє спільних синів — Іван та Данило.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Файли Поплавського, як цілується ДАНТЕС та 20-річний СЕКРЕТ Могилевської! Топ ГУЧНИХ новин

До речі, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов святкувати річницю шлюбу. З нагоди особливої дати закохані пожартували про сімейні звички та зізнались, чи хочуть ще дітей.

629
