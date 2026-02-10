- Дата публікації
Відомий ведучий звільнився з посади речника Міноборони через пів року служби
Орест Дрималовський заінтригував майбутніми планами.
Колишній ведучий Орест Дрималовський, який від серпня 2025 року обіймав посаду спікера Міністерства оборони України, оголосив про завершення служби у відомстві.
На своїй сторінці в Instagram Дрималовський із притаманним йому гумором підсумував досвід роботи в міністерстві та згадав про непрості бюрократичні моменти. Водночас наголосив, що попри всі нюанси, система може працювати ефективніше, особливо за підтримки безпосереднього командира.
«Сьогодні завершив службу в Міністерстві оборони. І на власному досвіді переконався, як у нас працюють переведення. Чи не працюють? Жартую. Не все так погано. Особливо — коли є на це згода безпосереднього командира. Погоджуюсь, значну частину бюрократії все ж можна прибрати, але то таке», — написав військовий.
Також Орест заінтригував підписників, зазначивши, що попереду на нього чекає новий етап у житті — «цікавий і захопливий виклик», однак деталей поки не розкрив.
Нагадаємо, Дрималовський став речником Міністерства оборони України в серпні 2025 року та відповідав за інформаційну політику відомства. До цього він мав бойовий досвід — служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За віддану службу військовий був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті».
До приходу в армію Орест будував кар’єру в журналістиці. Від 2015 року працював кореспондентом і телеведучим, зокрема в програмі «Вікна-новини» на СТБ. Про свою мобілізацію до лав ЗСУ він публічно повідомив у лютому 2024 року під час телемарафону «Єдині новини».