Відомий ведучий звільнився з посади речника Міноборони через пів року служби

Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky

Колишній ведучий Орест Дрималовський, який від серпня 2025 року обіймав посаду спікера Міністерства оборони України, оголосив про завершення служби у відомстві.

На своїй сторінці в Instagram Дрималовський із притаманним йому гумором підсумував досвід роботи в міністерстві та згадав про непрості бюрократичні моменти. Водночас наголосив, що попри всі нюанси, система може працювати ефективніше, особливо за підтримки безпосереднього командира.

«Сьогодні завершив службу в Міністерстві оборони. І на власному досвіді переконався, як у нас працюють переведення. Чи не працюють? Жартую. Не все так погано. Особливо — коли є на це згода безпосереднього командира. Погоджуюсь, значну частину бюрократії все ж можна прибрати, але то таке», — написав військовий.

Також Орест заінтригував підписників, зазначивши, що попереду на нього чекає новий етап у житті — «цікавий і захопливий виклик», однак деталей поки не розкрив.

Нагадаємо, Дрималовський став речником Міністерства оборони України в серпні 2025 року та відповідав за інформаційну політику відомства. До цього він мав бойовий досвід — служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За віддану службу військовий був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті».

До приходу в армію Орест будував кар’єру в журналістиці. Від 2015 року працював кореспондентом і телеведучим, зокрема в програмі «Вікна-новини» на СТБ. Про свою мобілізацію до лав ЗСУ він публічно повідомив у лютому 2024 року під час телемарафону «Єдині новини».