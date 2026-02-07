ТСН у соціальних мережах

Jerry Heil приголомшила сумою, яку вони з alyona alyona витрали на "Євробачення-2024"

Артистка пояснила, хто їм допомагав фінансово.

Валерія Сулима
alyona alyona та Jerry Heil

alyona alyona та Jerry Heil / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська співачка Jerry Heil розкрила приголомшливу суму, яку вони з реперкою alyona alyona витрали на "Євробачення-2024".

Міжнародний пісенний конкурс – це недешеве задоволення для артистів. Звичайно, певну суму витрат покриває "Суспільне". Проте Jerry Heil в інтерв'ю Раміні Есхакзай говорить, що вони з alyona alyona хотіли залучити конкретного режисера, спланували конкурсний номер. У випадку артисток – більша частина витрат лягла на їхні плечі.

"Певний кост виділяє "Суспільне", але якщо ти хочеш з конкретним режисером, і ви в цій спішці не встигає робити цей мистецький конкурс. Ми, наприклад, вже спланували, що це буде з Таню, що це буде певний номер. У нашому випадку практично все фінансували ми", - говорить виконавиця.

Jerry Heil та alyona alyona / © instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil та alyona alyona / © instagram.com/thejerryheil

За словами Jerry Heil, вони з alyona alyona витратили на "Євробачення-2024" до 300 тисяч доларів. Цю суму артистки ділили порівно. Jerry Heil також зазначила, що це чималі кошти, тож вони залучали спонсорів, бо інакше б не змогли покрити всі витрати.

"Там все разом, вся поїздка, все, що навколо "Євробачення" відбувалось, обійшлося нам до 300 тисяч доларів, здається. Ми залучали, звісно, бренди. Ми ніколи з цим самі не впоралися б", - додала співачка.

Зазначимо, Jerry Heil та alyona alyona брали участь у "Євробаченні-2024", яке відбулося в Мальме. Артистки виступали на сцені міжнародного конкурсу з піснею Teresa & Maria. У фіналі співачки посіли третє місце.

Наразі Jerry Heil знову намагається вибороти право представляти Україну на "Євробаченні". Артистка бере участь у нацвідборі з піснею CATHARTICUS (prayer). Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою назве ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися нацвідбір, кому пророкують перемогу та що відомо про фіналістів і їхні пісні.

