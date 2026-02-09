LELÉKA після скандалу з афтепаті пояснила, чому вона відмовила у запрошенні фіналістці нацвідбору

LELÉKA й Valeriya Force

Переможниця національного відбору на «Євробачення-2026» LELÉKA відреагувала на гучний скандал, який спалахнув після заяв іншої фіналістки — Valeriya Force.

Як відомо Валерія обурилася ситуацією, коли що ще до оголошення результатів отримала запрошення на афтепаті від команди LELÉKA, але згодом це повідомлення зникло без жодних пояснень. У Мережі це викликало хвилю припущень, що нібито LELÉKA заздалегідь знала про свою перемогу. Аби зупинити чутки, артистка опублікувала пояснення у своєму Telegram-каналі та розставила всі крапки над «і».

За словами LELÉKA, ідея вечірки справді існувала, однак не була прив’язана до результатів конкурсу. Співачка планувала зібрати учасників та команду просто для неформального святкування завершення нацвідбору. Утім, через сильне виснаження вона вирішила повністю скасувати захід.

«Я ще зранку дала команду: давайте відмінимо цю паті, бо я просто не можу. Мені дуже шкода, що це сталося в останній момент, але я попросила вибачитися й коректно все скасувати», — пояснила артистка.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Водночас LELÉKA визнала, що в комунікації її команди була помилка. За її словами, видалення запрошення без пояснень — неприпустима поведінка, яка й спровокувала скандал.

«Це неправильно й по-дитячому — просто видаляти повідомлення замість того, щоб вибачитися та все проговорити. Я беру за це відповідальність, як лідерка команди, навіть якщо ще вчуся бути лідеркою», — наголосила співачка та публічно перепросила за ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно відгримів фінал нацвідбору на «Євробачення-2026». За результатами голосування журі та глядачів LELÉKA перемогла й виборола право представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Після перемоги на LELÉKA обрушилася хвиля хейту — зокрема через те, що артистка вже близько десяти років проживає за кордоном. Продюсер Ігор Кондратюк уже вступився за артистку й так само відповів на критику за Руслану на нацвідборі.