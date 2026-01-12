Олена Мозгова ніжно привітала старшу доньку з 32-річчям і показала рідкісне фото з її батьком

Олена Мозгова та її донька Зоя

Реклама

Продюсерка Олена Мозгова розповіла про особливе свято у родині.

Сьогодні, 12 січня, старшій доньці зірки Зої виповнилося 32 роки. З цієї нагоди Олена поділилася з шанувальниками зворушливим дописом у Instagram, присвяченому дню народження дівчини. Мама склала колаж із архівних фото іменинниці — від малечі до дорослої красуні — і показала, як змінилася дівчина за роки.

У своєму зверненні Олена згадала загиблого батька Зої та водночас щастя, яке подарувала їм Зоя своєю появою на світ. Вона торкнулася життєвого шляху дочки, наголосивши, що сильні душі формуються через випробування, а не від народження.

Реклама

Зоя Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

«Сильними душі не народжуються — їх загартовує шлях. Твій почався з любові. Ми чекали тебе й ти народилась в один день зі своїм татом, подарувавши йому найбільший скарб його короткого, але яскравого життя. У таких сильних душ, як твоя, нелегке дитинство — не рідкість. Вони переживають втрати близьких, глибокі кризи, самотність серед тих, хто не відчуває глибини. Але ця самотність — не порожнеча, а поклик. І він привів тебе до тих, хто такий самий, як ти. Тих, хто тримає світло там, де інші його втрачають. Своєю присутністю. Своєю чесністю. Своєю здатністю любити, навіть через біль. Своїм умінням підніматися знову і знову. З Днем народження, моя прекрасна Зоя! Живи! Люби! Твори! Світи!» — зворушила Мозгова привітанням.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова розповіла про свою госпіталізацію та серйозне попередження від лікаря.