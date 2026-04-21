Олена Світлицька показала свої уколи краси просто у холодильнику: "Я сама собі роблю це"

Олена Світлицька

Реклама

Акторка Олена Світлицька відверто розповіла про використання уколів краси та енергії.

Так, в гості до акторки прийшла блогерка Оксана Кучма, яка провела ревізію її холодильника й опублікувала в Instagram. Зокрема, на поличках у Світлицької опинився один з популярних препаратів для буцімто підвищення рівня енергії та відновлення клітин. Зірка не стала його приховувати, адже раніше вже неодноразово публічно розповідала про це.

За словами Світлицької, такі ін’єкції вона проводить самостійно вдома. Зірка вірить, що вони гальмують процес старіння, тож активно купує препарат і оновлює голки. Крім того, акторка зізналася, що свого часу ще схудла на 10 кг. Щоправда, раніше артистка використовувала для зменшення ваги препарат з іншою назвою.

Реклама

Олена Світлицька та Оксана Кучма / © instagram.com/olena_svitlytska

«Це секрет молодості. Є ручка і нові голки, які я вже собі купила. Я сама собі роблю ці ін’єкції. Це роблять всі голлівудські зірки. Це відновлення клітин і з цим ніколи не постарієш. Десять кілограм (найбільше скинула — прим. ред.)», — поділилася зірка.

