Олена Тополя пояснила, чому ексбойфренд Лисиця публічно коментує її розлучення з Тарасом Тополею

Вадим Лисиця та Олена і Тарас Тополі

Українська співачка Олена Тополя пояснила, чому колишній бойфренд, продюсер Вадим Лисиця, публічно коментує її розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Зокрема, ексобранець артистки не стримувався. Після її розлучення з Тарасом Тополею він публічно підтримав Олену. Виконавиця на проєкті "33 запитання" говорить, що, ймовірно, Вадим Лисиця просто хвилюється за неї. Також співачка додає, що не завжди позитивно реагує на коментарі колишнього бойфренда про її особисте життя. Проте всі образи артистка швидко відпускає.

"Він переживає за мене, напевно. Іноді мені не подобалось, що він це коментує. Вже минуло стільки років! У мене емоційна реакція спершу, а потім дуже швидко попускає. Я можу фиркнути, а потім думаю, що можна промовчати, не так вже й зачепило", - пояснила артистка.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Також Олена Тополя додала, що все ж таки їх з Вадимом Лисицею свого часу чимало чого пов'язувало. Окрім того, вони багато чого пройшли та створили разом. Тож, за словами виконавиці, Вадим Лисиця має право на коментарі.

"Він творча людина, теж емоційна. Він має право! Як кожна людина має право сказати свою думку. Ми все одно, як не крути, невід'ємна частина життя одне одного. Цей період був прекрасним. Ми дуже багато створили, дуже багато пройшли чого. У нас дуже цікавий і стрімкий шлях був. Ми розвивалися разом, це було класно", - додала співачка.

Зазначимо, Вадим Лисиця та Олена Тополя тривалий час були разом. Саме під час їхніх стосунків виконавиця почала розвивати кар'єру під псевдонімом Alyosha. Пара розійшлась після участі співачки в "Євробаченні-2009".

Нагадаємо, раніше Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення. Артистка чесно зізналась, чи ходила вже на побачення.