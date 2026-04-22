Переможниця "Холостяка-13" здивувала новинами на 40 тижні вагітності та заінтригувала терміном пологів

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь на 40-му тижні вагітності показала живіт і розповіла, коли чекати пологів.

Блогерка вийшла на зв’язок із підписниками в максимально відвертому форматі. Вона опублікувала відео з останніх днів вагітності. У кадрі — її округлий живіт та коментарі зірки, де вона чесно описала свій стан. Зізналася, що процес уже близько, але не все так швидко, як хотілося б. І водночас дала зрозуміти: зараз — період очікування і внутрішньої підготовки.

«Сьогодні рівно 40 тижнів. День ПДП. Маленький ще сидить, головка вже низько, але мій організм тільки починає готуватись до пологів. Дали тиждень, щоб народити самій», — зазначає зірка.

Окремо Інна залучила аудиторію в діалог. Під відео вона поцікавилась досвідом інших мам — коли саме у них починалися пологи. У коментарях одразу з’явився шквал відповідей, підтримки та заспокоювання, що вдалий час у кожної мами різний та це цілком природньо. Підписники діляться історіями та підбадьорюють блогерку напередодні важливого моменту.

«Сьогодні день ПДП, живіт опустився, 40 тижнів, малютка низько, розкриття 1см, дуже емоційна (можу заплакати за секунду), ознак пологів немає.

Цікавий факт: лише 5% жінок народжують у ПДП. У більшості пологи починаються впродовж наступних 1-2 тижнів», — написала Інна у відео.

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка-13» на 9-му місяці вагітності налякала словами про можливі ускладнення.