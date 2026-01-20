ТСН у соціальних мережах

Продюсер Полякової оцінив роботу Jerry Heil на тлі її скандалу з підопічною: "Недорослі рефлексії"

Бізнесмен припустив, що могло піти не так у компанії Jerry Heil.

Віра Хмельницька
Михайло Ясинський, Кажанна і Jerry Heil

Скандал між продюсеркою Jerry Heil та її підопічною Кажанною після розриву співпраці продовжує активно обговорюватися в українському шоубізнесі.

Ситуацію вже прокоментував відомий продюсер Михайло Ясинський, який співпрацює зі співачкою Олею Поляковою. Перш за все, експерт наголосив, що у будь-яких продюсерських відносинах ключовими мають бути чіткі домовленості та відповідальність обох сторін.

«Я б хотів, щоб люди були за порядок, за дисципліну, за прозорість, за конкретику, за договори, яких треба дотримуватися, і за обіцянки, які мають бути виконані. Для чого тоді людину тягнули в контракт, щоб потім розлучитися?» — зазначив продюсер у розмові зі Славою Дьоміним.

Кажанна та власники лейблу Nova Music / © instagram.com/kazhanna_

Водночас Ясинський визнав, що проєкт Кажанни працює у специфічній музичній ніші. А запуск і розвиток артистів під час повномасштабної війни, за його словами, створюють ще більше викликів і є складним завданням. Продюсер також звернув увагу на стрімкий розвиток самої Jerry Heil, через що в команді могло банально не вистачати ресурсу для супроводу ще одного артиста.

«Можна жорстко пройтися по результатах, але варто враховувати, що це не масовий продукт. У неї дуже цікавий музичний матеріал — мені справді подобаються її пісні. Вона креативна й зухвала в хорошому сенсі. Якщо компанія побудована навколо імені артиста, який дуже швидко росте, то цілком можливо, що не було окремої людини, яка б займалася Кажанною. Через це й складається враження, що результатів замало», — підкреслив Ясинський.

Кажанна, Jerry Heil

Оцінюючи нинішню публічну фазу конфлікту, Ясинський зауважив, що ситуація має вигляд емоційної та не до кінця продуманою з точки зору комунікації лейблу Jerry Heil та її бізнес-партнера Nova Music.

«На цьому етапі це має вигляд недорослих рефлексій різних людей. Це тягнеться вже декілька днів і я бачу від неї (Jerry Heil — прим. ред.) повідомлення, то скоріш за все кризової стратегії немає. Вони (лейбл Nova Music — прим. ред.) імпровізують», — підсумував продюсер.

Нагадаємо, конфлікт спалахнув після публічних заяв про розірвання контракту між Кажанною та лейблом Nova Music, у якому Jerry Heil виконувала продюсерську роль. Сторони озвучили взаємні претензії щодо фінансів, очікуваних результатів і умов співпраці, що спричинило широкий резонанс серед артистів та експертів галузі.

