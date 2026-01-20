"Проти балістики захисту немає": що станеться, якщо зупиняться три українські АЕС

АЕС / © Getty Images

Російські атаки балістичними ракетами становлять найбільшу загрозу для української енергосистеми. Оскільки бетонні захисні споруди не здатні повністю захистити ключові вузли від такого озброєння. У разі виведення з ладу систем передачі електроенергії від АЕС, Україна зіткнеться з безпрецедентним дефіцитом потужності, який неможливо швидко перекрити.

Про це заявили експерти енергетичного сектору Ольга Кошарна та Роман Ніцович у коментарях для видання «Фокус».

За словами співзасновниці «Антикризового експертного ядерного центру України» Ольги Кошарної, ситуація наразі є принципово іншою, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Якщо раніше Україна мала профіцит потужностей, то сьогодні пошкоджено практично всі теплові та гідроелектростанції.

«Проти балістики захисту немає», — наголосила Кошарна.

Також додала, що наразі атомні блоки виробляють близько 7 600 мегават із загальних 11 000 мегават генерації, що робить їх ключовою ціллю для ворога.

«Якщо зупиняться всі три АЕС, ви розумієте, що буде. Зараз нам не вистачає близько 7 гігават — це потужність семи великих енергоблоків АЕС», — наголосила Ольга Кошарна.

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович пояснив, що навіть за умови цілісності самих реакторів, ураження розподільчих пристроїв зробить неможливою видачу енергії в мережу.

«Реактор працює, турбіна крутиться, але видати електроенергію споживачам неможливо, поки не буде відремонтоване це обладнання», — зазначив експерт.

Також додав, що у такому сценарії енергосистема втратить можливість живити споживачів, а «Укренерго» буде змушене запроваджувати всі черги відключень одночасно по всій країні. При цьому експерти заспокоюють, що автоматичні системи захисту запобігають радіаційній катастрофі, тож основний ризик полягає саме в енергетичному колапсі.

Експерти зауважили, що додаткову небезпеку становить змінена тактика російських обстрілів, де масові пуски безпілотників виснажують ППО перед ударами балістикою. Відновлення роботи енергоблоків після аварійної зупинки в зимовий період є технічно складним процесом, який потребує стабільної напруги в мережі, якої в разі зупинки всіх АЕС просто не буде звідки взяти.

Яка ситуація в Україні з іншими АЕС

Через атаку 20 січня Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Окрім того, були пошкоджені лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

Попри нічну масовану атаку, Чорнобильська атомна електростанція вже заживлена від Об’єднаної енергосистеми України на об’єкти енергетичної інфраструктури, та продовжує працювати у штатному режимі.

Від початку окупації на Запорізькій АЕС зареєстровано 12 блекаутів.

Наприкінці грудня на Запорізькій АЕС оголосили тимчасове перемир’я між Україною та РФ, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Перемир’я було укладено за посередництва МАГАТЕ.

До слова, напередодні ГУР Міноборони та президент Володимир Зеленський попереджали, що Росія планує удари по підстанціях передавання електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.