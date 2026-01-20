"Против баллистики защиты нет": что случится, если остановятся три украинских АЭС

АЭС / © Getty Images

Российские атаки баллистическими ракетами представляют наибольшую угрозу украинской энергосистеме. Поскольку бетонные защитные постройки не способны полностью защитить ключевые узлы от такого вооружения. В случае выведения из строя систем передачи электроэнергии от АЭС Украина столкнется с беспрецедентным дефицитом мощности, который невозможно быстро перекрыть.

Об этом заявили эксперты энергетического сектора Ольга Кошарная и Роман Ницович в комментариях для издания «Фокус».

По словам соучредительницы «Антикризисного экспертного ядерного центра Украины» Ольги Кошарной, ситуация сейчас принципиально иная, чем в начале полномасштабного вторжения. Если раньше у Украины был профицит мощностей, то сегодня повреждены практически все тепловые и гидроэлектростанции.

«Против баллистики защиты нет», — подчеркнула Кошарная.

Также добавила, что в настоящее время атомные блоки производят около 7600 мегаватт из общих 11000 мегаватт генерации, что делает их ключевой целью для врага.

«Если остановятся все три АЭС, вы понимаете, что будет. Сейчас нам не хватает около 7 гигаватт — это мощность семи крупных энергоблоков АЭС», — подчеркнула Ольга Кошарная.

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович пояснил, что даже при целостности самих реакторов поражение распределительных устройств сделает невозможной выдачу энергии в сеть.

«Реактор работает, турбина крутится, но выдать электроэнергию потребителям невозможно, пока не будет отремонтировано это оборудование», — отметил эксперт.

Также добавил, что в таком сценарии энергосистема упустит возможность питать потребителей, а «Укрэнерго» будет вынуждено вводить все очереди отключений одновременно по всей стране. При этом эксперты успокаивают, что автоматические системы защиты предотвращают радиационную катастрофу, поэтому основной риск заключается именно в энергетическом коллапсе.

Эксперты отметили, что дополнительную опасность представляет измененная тактика российских обстрелов, где массовые пуски беспилотников истощают ПВО перед ударами баллистики. Возобновление работы энергоблоков после аварийной остановки в зимний период является технически сложным процессом, требующим стабильного напряжения в сети, которое в случае остановки всех АЭС просто не будет откуда взять.

Какая ситуация в Украине с другими АЭС

Из-за атаки 20 января Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Кроме того, были повреждены линии электропередач в другие атомные электростанции.

Несмотря на ночную массированную атаку, Чернобыльская атомная электростанция уже заживлена от Объединенной энергосистемы Украины на объекты энергетической инфраструктуры и продолжает работать в штатном режиме.

С начала оккупации на Запорожской АЭС зарегистрировано 12 блекаутов.

В конце декабря на Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и РФ, чтобы отремонтировать поврежденные линии электропередач. Перемирие было заключено при посредничестве МАГАТЭ.

К слову, накануне ГУР Минобороны и президент Владимир Зеленский предупреждали, что Россия планирует удары по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу украинских АЭС.