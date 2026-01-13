Сергій Притула у день народження дружини зворушив подарунком від їхніх дітей

Сергій Притула з дружиною / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Український волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула поділився зворушливою родинною миттю.

Сьогодні, 13 січня, дружина громадського діяча Катерина святкує день народження. З цієї нагоди Сергій опублікував у Instagram теплий допис, присвячений коханій, яка подарувала йому трьох дітей. Волонтер звернувся до іменинниці зі щирими словами любові та вдячності, а також показав особливий подарунок — листівку, намальовану їхніми старшими доньками. Дитячий малюнок став зворушливим доповненням до святкового букета квітів.

Допис Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

«Навіть у найлютіші морози твоя любов зігріває. Навіть у найдовші блекаути ти випромінюєш світло! З Днем народження, наш персональний пункт незламності, Катерино! Любимо!» — написав Сергій Притула.

Реклама

У коментарях до допису Катерина подякувала чоловікові за привітання, а шанувальники родини активно долучилися до теплих слів.

Довгих і щасливих років вашій мамі

Передайте вітання і головне — мирного неба над головою

Це найсвятіше, многая літа! Бережіть її

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова вітала з днем народження старшу доньку Зою. Вона оприлюднила рідкісне фото дівчини з татом, який загинув у молодому віці.