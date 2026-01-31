Тарас Цимбалюк показався з батьками в рідному Корсуні та повідомив про важливе свято в сім'ї

Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк показався з батьками в Корсуні-Шевченківському.

Артист приїхав до рідного міста. Там знаменитість вже зустрівся з батьками. Тарас Цимбалюк встиг сфотографуватися з мамою й татом та опублікував відповідний знімок в Instagram.

Як виявилося, артист приїхав до батьків не просто так, а з нагоди важливого свята. Як зазначив Тарас Цимбалюк, в його тата день народження. Тож, він приїхав до Корсуня-Шевченківського, аби привітати рідну людину з важливим святом.

"Корсунь. Татів день народження. Чергова безцінна тепла зустріч", - підписав кадр актор.

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У коментарях зіркові підписники Тараса Цимбалюка теж адресували його татові теплі слова з побажаннями. З днем народження батька знаменитості привітали акторка Ольга Сумська, ведучий Слава Дьомін, артистка Наталка Денисенко та інші.

Найщиріші вітання Василю Васильовичу! Будьмо! (Ольга Сумська)

Вітаю! (Слава Дьомін)

Вітаю Василя Васильовича! Неймовірної глибини людина! Многая літа і міцного здоров'я (Наталка Денисенко)

