Відомий український співак після мобілізації опинився в шпиталі й показав, як минає його відновлення

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Український співак Микита Ломакін, який нещодавно заявив про службу в ЗСУ, розповів подробиці військової підготовки.

Так, після тривалого мовчання артист вийшов на зв'язок. У фотоблогу артист розповів про різке погіршення стану здоров'я на тлі серйозного стресу. Як наслідок у Ломакіна діагностували бронхіт. Та попри усе, після лікування він повернувся до табору. Саме там, за його словами, стався символічний поворотний момент — приїзд військового оркестру. Хтось із побратимів розповів музикантам, що Ломакін — професійний співак. Йому запропонували вийти на імпровізовану сцену.

"Мистецтво лікує, страх – руйнує" – думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав більше місяця, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки – мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь – бронхіт, температура. Але вчора я повернувся в табір. А потім до нас приїхав оркестр. І хтось сказав артистам, що я теж співак. Мені запропонували заспівати. І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні і на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге – про матір, дім, за яким кожен з нас сумує", - поділився Ломакін.

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Микита поділився, що навіть такий досвід у польових умовах і улюблена справа допомогла йому полегшити свій душевний біль і фізичний стан. Тож він не міг не подякувати оркестру та побратимам за підтримку.

"Для мене цей момент дуже цінний і коли я співав, зрозумів, мистецтво лікує, а страх – руйнує. Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", – додав мобілізований співак.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк також розповідав про свою службу у війську й публічно звернувся до побратимів.