ТСН у соціальних мережах

Віра Брежнєва приголомшила схожістю з 16-річною донькою: "Фактично одне обличчя"

Артистка вперше за тривалий час зустрілась із Сарою та показала, як насолоджуються з нею відпочинком у Португалії.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва приголомшила схожістю із молодшою донькою.

Артистка вперше за тривалий час зустрілась із 16-річною Сарою Кіперман. Річ у тім, що їм не так часто випадає нагода бачитись, оскільки вони живуть в різних країнах. Проте Віра Брежнєва та Сара вирішили провести час разом. Зокрема, вони зустрілись у Португалії, де насолоджувались відпочинком.

Звичайно, співачка активно ділилась контентом із донькою. На одному з кадрів Віра Брежнєва та Сара з розпущеним волоссям та в сонцезахисних окулярах йшли одна до одної, після чого обіймались та усміхались. При цьому виконавиця опублікувала кадри таким чином, що можна порівняти їхню з донькою зовнішність.

Віра Брежнєва з донькою Сарою / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва з донькою Сарою / © instagram.com/ververa

Користувачі, звичайно ж, у коментарях залишили безліч компліментів, у яких зазначали, що і Віра Брежнєва, і Сара неабияк гарні. Та підписники співачки були й також приголомшені, оскільки вони з донькою так схожі, немов у них одне обличчя.

  • Фактично одне обличчя, що мама, що донька!

  • На тата й маму схожа!

  • Як сестрички!

Зазначимо, Віра Брежнєва виховує двох доньок. Старша Соня народилась 2001 року, коли артистка перебувала в стосунках із Віталієм Войченком. Молодша Сара з'явилась на світ 2009 року. Батько дівчини – Михайло Кіперман.

Нагадаємо, нещодавно співачка Марія Бурмака поділилась рідкісними фото своєї єдиної доньки. Артистка показала, який зараз вигляд має 31-річна Ярина.

