Гламур
2804
1 хв

"Євробачення-2026": онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

На сцену вийде 10 фіналістів нацвідбору, однак лише одному з них вдасться підкорити серця суддів та глядачів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

Макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Вже у суботу, 7 лютого, відгримить Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Початок заплановано на 18:00 з передшоу, яке вестиме ведуча Анна Тульєва. Сам фінал розпочнеться о 19:00. На сцену нацвідбору вийде десять фіналістів, а саме Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та "ЩукаРиба". Однак лише одному з них вдасться підкорити серця членів журі та глядачів і вибороти путівку до Відня, де у травні й відбудеться "Євробачення-20226".

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут

Зазначимо, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2026" вестимуть незмінний Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, якій вперше випала така нагода. Судити учасників будуть переможниця пісенного конкурсу 2004 року Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов та хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію, де ми будемо висвітлювати найцікавіші події нацвідбору. Дивіться конкурс разом із нами та першими дізнавайтесь ім'я представника України на "Євробаченні-2026".

До речі, єврофани вже визначились зі своїм фаворитом. Пропонуємо дізнатися, кому вони пророкують перемогу на Національному відборі.

