Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Женя Галич жорстко розкритикував зірок, які хизуються розкішним відпочинком у Буковелі

Музикант пояснив, що саме його обурює в поведінці селебриті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Женя Галич

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Музикант і фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розніс зірок, які хизуються розкішним відпочинком на заході України.

Своїм обуренням артист поділився в соцмережі Threads. Виконавець говорить, що взагалі не проти відпочинку, розваг і тому подібного. Проте один нюанс співака неабияк обурює. Артист не розуміє, навіщо цим хизуватися в соцмережах перед аудиторією.

"Я не проти відпочинку, не проти свят, не проти концертів, не проти тусовки в Буковелі… Але чомусь дуже сильно ріже очі саме демонстрація всього цього в соцмережах. Ікра, просеко, басейни, білі халати? Все це від людей з аудиторією… Щоб що? Всі розуміють вартість такого відпочинку…", - обурився артист.

Допис Жені Галича в Threads

Женя Галич вважає, що під час війни хизування подібним є недоречним. А особливо, коли в цей час військові ціною власною життя захищають українців та стримують російських загарбників. Тож, виконавець переконаний, що саме з поваги до них варто утримуватися від хизування розкішними відпочинками.

"Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають п*дарів, щоб ви відпочивали? Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?" – підсумував артист.

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич взяв участь в благодійному спецвипуску "Танців з зірками". Артист заговорив про "хімію" на паркеті між ним та партнеркою Яною Цибульською.

Дата публікації
Кількість переглядів
425
