Женя Галич жорстко розкритикував зірок, які хизуються розкішним відпочинком у Буковелі
Музикант пояснив, що саме його обурює в поведінці селебриті.
Музикант і фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розніс зірок, які хизуються розкішним відпочинком на заході України.
Своїм обуренням артист поділився в соцмережі Threads. Виконавець говорить, що взагалі не проти відпочинку, розваг і тому подібного. Проте один нюанс співака неабияк обурює. Артист не розуміє, навіщо цим хизуватися в соцмережах перед аудиторією.
"Я не проти відпочинку, не проти свят, не проти концертів, не проти тусовки в Буковелі… Але чомусь дуже сильно ріже очі саме демонстрація всього цього в соцмережах. Ікра, просеко, басейни, білі халати? Все це від людей з аудиторією… Щоб що? Всі розуміють вартість такого відпочинку…", - обурився артист.
Женя Галич вважає, що під час війни хизування подібним є недоречним. А особливо, коли в цей час військові ціною власною життя захищають українців та стримують російських загарбників. Тож, виконавець переконаний, що саме з поваги до них варто утримуватися від хизування розкішними відпочинками.
"Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають п*дарів, щоб ви відпочивали? Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?" – підсумував артист.
Нагадаємо, нещодавно Женя Галич взяв участь в благодійному спецвипуску "Танців з зірками". Артист заговорив про "хімію" на паркеті між ним та партнеркою Яною Цибульською.