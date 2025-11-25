Борги перед виробниками ВДЕ залишаються критичним питанням для галузі — голова Асоціації сонячної енергетики України

Реклама

Борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел залишаються серйозною проблемою для галузі, попри певне покращення платіжної дисципліни. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

За його словами, станом на 31 серпня 2025 року заборгованість Гарпоку за старими платежами складала 11,6 мільярда гривень.

«Наші учасники асоціації розуміють важку ситуацію в країні і розуміють, що зараз "Гарантований покупець" не може розрахуватись повністю по боргах, перед в тому числі і сонячними електростанціями, і іншій генерації відновлювальних джерел. Станом на 31 серпня 2025-го за самими даними Гарпока старі борги складали 11,6 мільярда гривень. Тобто велика сума», — зазначив Соколовський.

Реклама

Він наголосив, що для стабілізації ситуації потрібен чіткий багаторічний графік погашення заборгованості, який міг би бути закріплений на рівні закону.

«Що нам потрібно? Потрібен чіткий багаторічний графік погашень боргів. Тобто на декілька років, закріплений можливо даже законом. Це було б найкращий варіант, тому що борги накопичуються», — пояснив експерт.

Попри це, ситуація у 2025 році є кращою, ніж у попередні роки, каже експерт. Поточний рівень розрахунків між виробниками і Гарпоком становить близько 92%.

Соколовський додав, що вирішення боргової проблеми може бути досягнуте через залучення фінансових інституцій та міжнародних партнерів, які підтримують зелений перехід України.

Реклама

Раніше директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська заявила, що системні борги Гарпоку перед інвесторами гальмують розбудову зеленої енергетики.