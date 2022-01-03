Курс долара і євро на 4 січня

Курс долара і євро на 4 січня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,9 грн.

Від 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року включно в Україні діють офіційні курси валют, які Національний банк України встановив 30 грудня. Тоді долар і євро здорожчали.

Офіційні курси валют Нацбанку на 4 січня:

Долар США – 27,27 (плюс 7 коп.).

Євро – 30,92 грн (плюс 15 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 3 січня:

Долар США – 27,20/27,40 грн.

Євро – 30,60/31,00 грн.

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