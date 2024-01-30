В України подвоївся державний борг: Гетманцев назвав причини

Від початку повномасштабної війни основне зростання держборгу зумовлюється зовнішніми позиками від офіційних кредиторів.

Державний борг України за підсумками 2023 року перевищив 5,5 трлн грн, збільшившись удвічі від початку повномасштабної війни.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Мережі з посиланням на дані Мінфіну.

За даними Міністерства фінансів України, на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд грн (або 145,3 млрд дол. у валютному еквіваленті).

За 2023 рік держборг України збільшився у гривні на 35,4% (+1444 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 30,4% (+33,9 млрд дол.).

Причини збільшення держборгу України

Як пояснив Гетманцев, найбільший вплив на зростання заборгованості 2023 року мало отримання 18 млрд євро макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС. Це призвело до 55% всього зростання держборгу у гривні і до 61% – у валюті.

На зростання держборгу України також вплинуло отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР, від уряду Канади.

Левова частка (близько 6/7) зростання усього держборгу 2023 року була зумовлена збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта (1/7) – за рахунок ОВДП.

Нардеп повідомив, що видатки на обслуговування держборгу 2023 року становили 8,2% видатків загального фонду держбюджету (проти 6,5% 2022 року і 12,4% 2021 року).

Від початку повномасштабної війни основне зростання держборгу зумовлюється зовнішніми позиками від офіційних кредиторів:

від 28 лютого 2022 року державний борг зріс на 102% (+2 789,4 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 56% (+52 млрд дол.).

У борговій структурі зовнішній держборг збільшився до 70% (до війни – 60,9%), борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП) збільшився до 72,8% (до війни – 65,1%).

Читайте провідні новини дня:

Реструктуризація держборгу України

"Отже, за 2 роки війни структура державного боргу об’єктивно погіршилась. Утім, вкотре нагадаю, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП – варанти) – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд. дол." – йдеться у повідомленні Гетманцева.

Він також поінформував, що за підсумками 2023 року співвідношення держборгу до ВВП становитиме близько 85% ВВП (проти 78,4% 2022 року і 48,9% 2021 року). Водночас попередні прогнози на цей рік були набагато гіршими. Зокрема, МВФ прогнозував 98% ВВП.

Боргове навантаження на економіку України

"Отже, боргове навантаження на економіку залишається високим, боргові ризики зросли, але ситуація на сьогодні є контрольованою. Про це свідчить успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучені плани Мінфіну повернутись на ринки зовнішніх комерційних запозичень вже у 2025-2026 роках", – пояснив очільник фінансового комітету парламенту.

До слова, за даними Мінфіну, від початку повномасштабного російського вторгнення міжнародні партнери спрямували до України фінансову допомогу на 73,7 млрд дол.

Читайте також: