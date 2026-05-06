Зміна прайс-кепів повернула імпорт електроенергії і розподілену генерацію на ринок — Кудрицький
Зміна прайс-кепів із 1 травня стала необхідним кроком для відновлення роботи ринку та уникнення дефіциту електроенергії.
Про це заявив екс-очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, попереднє адміністративне обмеження цін фактично заблокувало частину генерації та імпорт.
«Він, по суті, заборонив покупцям і продавцям купувати і продавати електроенергію вище 5-6 гривень в більшість годин доби за кіловат/годин», - пояснив Кудрицький.
Це, за його словами, мало прямі наслідки для енергосистеми.
«Це призвело до того, що газова генерація, яка була побудована, децентралізована газова генерація, яка була побудована в Україні на той час і імпорт в більшість годин доби не могли допомагати енергосистемі», - наголосив він.
Кудрицький підкреслив, що саме перегляд прайс-кепів дозволив виправити ситуацію і повернути на ринок необхідні ресурси, однак затримка з рішенням уже вплинула на темпи розвитку нової генерації та підготовку до наступного опалювального сезону.
Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що зміна прайс-кепів із 1 травня не призвела до очікуваного стрибка цін, а навпаки - продемонструвала ефективність ринкових механізмів.