ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

"Шахеди" падали по житлових будинках, лунали страшні вибухи: РФ масовано атакувала обласний центр України

Харківщина знову під ударом: 15 потерпілих за добу, серед яких двоє дітей. Російські "Шахеди" зруйнували будинки в Харкові та пошкодили понад 140 осель у Малій Данилівці.

Коментарі
Наслідки атаки на Харків

Наслідки атаки на Харків

Харківщина знову оговтується після чергової важкої ночі та ранку. Цієї доби в регіоні зафіксовано 15 потерпілих, зокрема двоє дітей. Російські терористи атакували обласний центр та передмістя ударними безпілотниками. У самому Харкові є пряме влучання у приватний сектор, а в Малій Данилівці наслідки обстрілу виявилися ще масштабнішими.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Харків: що відомо про моторошну атаку на місто

У Новобаварському районі Харкова «Шахед» вщент зруйнував житловий будинок. Помешкання було поділене на дві частини: в одній ніхто не проживав, а в іншій перебувала жінка. Вона встигла вибігти на вулицю за лічені секунди до того, як будівлю охопило полум’я. На жаль, врятувати домашнього улюбленця не вдалося.

Мар'яна, мешканка пошкодженого будинку: «Я почула вибух, я була з собакою. Воно бухнуло, я встигла вискочити, а собачка залишилась. Собачка загинула».

Сусіди постраждалої миттєво кинулися на допомогу.

Андрій, сусід постраждалої: «Чутно було, пролітав БПЛА. І бахнуло по сусідству. Вибило вікно. На жінку впало скло. Ми почали надавати допомогу. Всі сусіди зібрались, бо горіти почало».

Вибухи також чули у Шевченківському районі міста. Через роботу ППО на житлові квартали падали уламки, пошкодивши близько дванадцяти домоволодінь.

Ігор Терехов, Харківський міський голова: «Дуже багато уламків падало на місто, бо працювала наша ППО. Крім цього, зранку сталося влучання "Шахеда" в приватний житловий будинок. Дві людини звернулися за допомогою до лікарів. Розтрощена будівля приватного будинку, постраждало дванадцять домоволодінь».

Мала Данилівка: понад сто пошкоджених осель

Надзвичайно важка ситуація склалася у передмісті Харкова — селищі Мала Данилівка. Там наслідки ворожої атаки виявилися найбільш масовими. Станом на цю годину відомо про 14 поранених, серед яких двоє підлітків: 14-річна дівчина та 16-річний хлопець.

У селищі пошкоджено:

  • понад 140 приватних будинків;

  • 4 багатоповерхівки;

  • десятки автомобілів та гаражів.

На всіх локаціях зараз триває ліквідація наслідків, працюють екстрені служби, медики та волонтери. Слідчі задокументували чергові воєнні злочини окупантів проти цивільного населення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 6 ТРАВНЯ. УДАРИ у РЕЖИМ ТИШІ! РОЗГУБЛЕНИЙ РУБІО! РІЧНИЦЯ КОРОЛЯ

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie