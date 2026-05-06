"Шахеди" падали по житлових будинках, лунали страшні вибухи: РФ масовано атакувала обласний центр України

Наслідки атаки на Харків

Харківщина знову оговтується після чергової важкої ночі та ранку. Цієї доби в регіоні зафіксовано 15 потерпілих, зокрема двоє дітей. Російські терористи атакували обласний центр та передмістя ударними безпілотниками. У самому Харкові є пряме влучання у приватний сектор, а в Малій Данилівці наслідки обстрілу виявилися ще масштабнішими.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Харків: що відомо про моторошну атаку на місто

У Новобаварському районі Харкова «Шахед» вщент зруйнував житловий будинок. Помешкання було поділене на дві частини: в одній ніхто не проживав, а в іншій перебувала жінка. Вона встигла вибігти на вулицю за лічені секунди до того, як будівлю охопило полум’я. На жаль, врятувати домашнього улюбленця не вдалося.

Мар'яна, мешканка пошкодженого будинку: «Я почула вибух, я була з собакою. Воно бухнуло, я встигла вискочити, а собачка залишилась. Собачка загинула».

Сусіди постраждалої миттєво кинулися на допомогу.

Андрій, сусід постраждалої: «Чутно було, пролітав БПЛА. І бахнуло по сусідству. Вибило вікно. На жінку впало скло. Ми почали надавати допомогу. Всі сусіди зібрались, бо горіти почало».

Вибухи також чули у Шевченківському районі міста. Через роботу ППО на житлові квартали падали уламки, пошкодивши близько дванадцяти домоволодінь.

Ігор Терехов, Харківський міський голова: «Дуже багато уламків падало на місто, бо працювала наша ППО. Крім цього, зранку сталося влучання "Шахеда" в приватний житловий будинок. Дві людини звернулися за допомогою до лікарів. Розтрощена будівля приватного будинку, постраждало дванадцять домоволодінь».

Мала Данилівка: понад сто пошкоджених осель

Надзвичайно важка ситуація склалася у передмісті Харкова — селищі Мала Данилівка. Там наслідки ворожої атаки виявилися найбільш масовими. Станом на цю годину відомо про 14 поранених, серед яких двоє підлітків: 14-річна дівчина та 16-річний хлопець.

У селищі пошкоджено:

понад 140 приватних будинків;

4 багатоповерхівки;

десятки автомобілів та гаражів.

На всіх локаціях зараз триває ліквідація наслідків, працюють екстрені служби, медики та волонтери. Слідчі задокументували чергові воєнні злочини окупантів проти цивільного населення.

