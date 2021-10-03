Астрологічний прогноз на 3 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикрасиодягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли можна буде вирішити найважливіші питання, багато з яких — через свою важкопрохідність — давно не дають спокою. Талан чекає тих, хто любить і вміє працювати, головне, не призначати на цей день ділові переговори і не підписувати серйозні документи.

Символ дня: жезл, скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 9

Колір дня: ультрамариновий.

Камені дня: ліловий аметист, селеніт, рожевий і малиновий кварц.

За яку частину тіла відповідає: гомілки і ступні.

Хвороби дня: особливу увагу необхідно звернути на стан ніг — вірогідні травми і загострення хронічних захворювань, наприклад, варикозного розширення вен.

Слова дня: усе визначено згори.

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб і взаємини дня: необхідно відвідати літніх родичів — вони марніють без вашої уваги.

Містика дня: можна працювати з магічною силою води і читати любовні змови.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження — вогкості, низьких температур і протягів.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються високоінтелектуальні люди з вродженою тягою до точних наук і вмінням аналізувати факти, а також інтересом до езотеричних наук.

Прогнози на жовтень 2021:

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