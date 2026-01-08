ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які діляться особистими переживаннями з незнайомими людьми

Своїми переживаннями з різних причин не завжди можна ділитися навіть із близькими людьми, а вже зі сторонніми — тим паче.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але, виявляється, є люди, які готові викласти всю свою таємницю першому зустрічному, абсолютно не думаючи про те, як він розпорядиться знаннями, що випали йому.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які діляться своїми переживаннями з незнайомими людьми.

Рак

Раки постійно потребують жалю і співчуття, тому не отримуючи — і навіть недоодтримуючи — їх у сім’ї або стосунках із близькою людиною, вони звертаються до сторонніх. Водночас представники знака абсолютно не думають про те, що подробиці їхнього особистого життя не призначені для чужих вух, — їм треба, щоб їх пошкодували негайно — тут і зараз.

Терези

Терези швидко втрачають інтерес до людей, з якими спілкуються: хоч би яким близьким був друг, їм невдовзі починає здаватися, що нічого цікавого він їм уже не скаже. Тож вони хапаються за будь-яку нагоду поговорити з новим співрозмовником. Згодом і його спіткає та сама доля, що не заважає представникам знака бути відвертим з ним.

Водолій

Водолії не обтяжують себе роздумами про те, хто перед ними і чи варто довіряти свої таємниці малознайомій, а то й зовсім незнайомій людині. Якщо в цей момент їм потрібно перед ким-небудь вилити душу, вони зроблять це навіть у розмові з тим, кого зовсім не знають, через що час від часу потрапляють у неприємні ситуації.

