Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють відповідати на образи
Прожити без образ від оточення ймовірно в теорії, але практично не є можливим.
Як реагувати на них — образити у відповідь, проігнорувати чи спокійно поставити на місце — кожен вирішує для себе сам.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють відповідати на образи.
Діва
Діви, зіткнувшись із відвертою недоброзичливістю, не стануть, уподібнюючись до своїх кривдників, її віддзеркалювати. Навпаки, вони запам’ятають все, що їм сказали або зробили, а потім, через деякий час, дадуть відповідь, та так, що назавжди відіб’ють охоту — як у цієї людини, так і в інших — зачіпати їх.
Лев
Леви з подивом ставляться до спроб образити їх, але, якщо таке все ж таки трапляється, здатні одним тільки поглядом — у крайньому разі, жестом — напоумити свого недоброзичливця. У їхній поведінці стільки королівської гідності, що кривдникам стає соромно за свою поведінку.
Телець
Тельці ніколи не проковтнуть образи, хоч би якою вона була — серйозною чи жартівливою. І церемонитися з людиною, яка їх зачепила, не стануть: вони проїдуть по ній «котком» своєї потужної енергетики, створивши навколо неї нестерпно тяжку атмосферу.
