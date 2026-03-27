Астрологічний прогноз на 27 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: незважаючи на понеділок: від нових проєктів необхідно відмовитися — успішними вони не будуть, та й узагалі слід дотримуватися обережності — в усіх відношеннях.
Символ дня: Кажан.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий.
Щасливі камені дня: чорні перли серпентин, змійовик.
За яку частину тіла відповідає: серце, судини.
Хвороби дня: захворювання, які дадуть про себе знати в цей час, найімовірніше, пов’язані з моральними проблемами, тож розбиратися потрібно насамперед зі станом душі, а вже потім — переходити до тіла.
Харчування дня: велика ймовірність отруєнь та інтоксикацій, тому необхідно стежити за свіжістю і якістю продуктів, які вживаються в їжу.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона може стати причиною погіршення стану здоров’я.
Дачні роботи дня: можна пікірувати розсаду.
Магія і містика дня: небажано займатися любовною магією - її результат може нас засмутити.
Сни дня: сни можуть лякати, але вони не несуть нічого поганого, зате можуть дати важливу життєву підказку.
Табу дня: не можна спілкуватися з незнайомими людьми — невідомо, до яких наслідків це може призвести.
Цитата дня: «Що дивнішим здається сон, то глибший сенс він несе» (Зигмунд Фрейд).
