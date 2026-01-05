ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 5 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Виноградне гроно

Виноградне гроно / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна — і це логічно в понеділок — братися за реалізацію важливих проєктів, вони напевно виявляться успішними.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий

Щасливі камені дня: гематит, вороняче або соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити вірусне захворювання, тому варто виявити обережність і вжити превентивних заходів — наприклад, випити підвищену дозу вітаміну С.

Харчування дня: цього дня можна дозволити собі не тільки корисну, а й шкідливу їжу — зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі — віщі, вони збуваються на третій день.

Табу дня: під забороною — самокритика.

Цитата дня: «Щастя — це стан душі» (Волт Дісней).

