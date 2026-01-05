- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 5 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна — і це логічно в понеділок — братися за реалізацію важливих проєктів, вони напевно виявляться успішними.
Символ дня: виноградне гроно.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий
Щасливі камені дня: гематит, вороняче або соколине око.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: велика ймовірність підхопити вірусне захворювання, тому варто виявити обережність і вжити превентивних заходів — наприклад, випити підвищену дозу вітаміну С.
Харчування дня: цього дня можна дозволити собі не тільки корисну, а й шкідливу їжу — зрозуміло, в міру.
Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися.
Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі — віщі, вони збуваються на третій день.
Табу дня: під забороною — самокритика.
Цитата дня: «Щастя — це стан душі» (Волт Дісней).
