Астрологиня назвала знаки зодіаку, які марніють у розлуці
Розлуки неминучі на життєвому шляху — обставини постійно ставлять нас перед необхідністю розлучатися з близькими й коханими людьми.
І якщо одні переносять її відносно легко, знаходячи собі відволікальні чинники від закономірної в таких випадках туги й ностальгії, інші — подібно до героя казки «Красуня і чудовисько» втрачають інтерес до життя.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які марніють у розлуці.
Рак
Раки — найприв’язливіший знак зодіакального кола: його представники гостро переживають будь-яку розлуку, навіть якщо вона триває лише кілька днів — про триваліші й говорити не доводиться. У такій ситуації вони не живуть, а перечікують складний для себе період.
Терези
Терези категорично не переносять самотності: розлучившись із коханою людиною, вони відчувають, що їх поступово полишає радість життя. Вони припиняють бачити хороше навіть у позитивних життєвих моментах, про негативні взагалі не йдеться — їхнім партнерам важливо пам’ятати про це.
Риби
Риби потребують постійного «підживлення» чуттєвою енергією, яку вони отримують, спілкуючись із коханими людьми. Розлучаючись із ними — навіть ненадовго — вони не отримують так необхідних їм позитивних емоцій, що й призводить до поганого настрою та, як наслідок, песимізму й депресії.
