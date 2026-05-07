Астрологиня назвала знаки зодіаку, які марніють у розлуці

І якщо одні переносять її відносно легко, знаходячи собі відволікальні чинники від закономірної в таких випадках туги й ностальгії, інші — подібно до героя казки «Красуня і чудовисько» втрачають інтерес до життя.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які марніють у розлуці.

Рак

Раки — найприв’язливіший знак зодіакального кола: його представники гостро переживають будь-яку розлуку, навіть якщо вона триває лише кілька днів — про триваліші й говорити не доводиться. У такій ситуації вони не живуть, а перечікують складний для себе період.

Терези

Терези категорично не переносять самотності: розлучившись із коханою людиною, вони відчувають, що їх поступово полишає радість життя. Вони припиняють бачити хороше навіть у позитивних життєвих моментах, про негативні взагалі не йдеться — їхнім партнерам важливо пам’ятати про це.

Риби

Риби потребують постійного «підживлення» чуттєвою енергією, яку вони отримують, спілкуючись із коханими людьми. Розлучаючись із ними — навіть ненадовго — вони не отримують так необхідних їм позитивних емоцій, що й призводить до поганого настрою та, як наслідок, песимізму й депресії.

