Директорка школи на Київщині рік спить у металевій «капсулі життя», рятуючись від «Шахедів»: що відомо

Металева «капсула», у якій перебуває під час обстрілів Катерина Сторожук разом зі своєю собакою / © ТСН

Війна в Україні змушує частину українців, які не мають поруч укриття, купувати та встановлювати металеві «капсули» прямо в помешканні, якщо людина або родина мешкає у приватному будинку.

Про свій досвід користування таким укриттям під час російських обстрілів в коментарі для ТСН.ua розповіла одна з мешканок Бучі Київської області, директор школи іноземних мов Катерина Сторожук. У себе вдома вона користується такою капсулою вже трохи більше року, ця конструкція з товстого металу їй обійшлась майже у 100 тисяч гривень.

«Я не шкодую, що забезпечила собі таке укриття. Навпаки — дуже задоволена. Коли є обстріл, то я йду та спокійно лягаю спати у «капсулу». Коли все тихо, то я сплю на ліжку, а от коли гучно, то йду до капсули та спокійно себе почуваю. Мій досвід перейняли декілька знайомих — вони теж собі придбали таку споруду. Ці люди — з Вишгорода, де часто чутно вибухи», — розповідає Катерина Сторожук.

До цього вона додає, що разом з капсулою купила покриття, яке не горить.

Катерина Сторожук зазначає, що розміри її капсули дозволяють перебувати там двом дорослим середнього зросту. Фото надано К. Сторожук.

«На це покриття я поклала ортопедичний матрац, тобто зробила там спальне місце. «У «капсулі» є подушки, я також облаштувала її акумуляторною лампою. Іншими словами, тут я можу і відпочивати, і працювати у разі необхідності», — каже вона.

Катерина Сторожук каже, що іноді доводиться працювати, перебуваючи у «капсулі». Фото надано К.Сторожук.

Розповідаючи про свій досвід користування «капсулою», Катерина Сторожук зазначає, що, наприклад, на початку серпня минулого року росіяни здійснили черговий обстріл Бучі, який дещо відрізнявся від інших ударів.

«Були прильоти по Бучі, прилетіло у сусідній будинок. В той час я була в «капсулі». Якщо б я не перебувала у цьому укритті, я б отримала великий стрес. У ті моменти було чутно 20 вибухів, зовсім поруч. Коли я чула те, як дрон знижується, я все одно відчувала, що захищена. Це дало дуже великий психологічний захист, після цього вранці я нормально поїхала на бізнес-навчання. В протилежному випадку я б сиділа і тряслася або довелося б шукати іншу квартиру з паркінгом. Або частіше б їздила за кордон, щоб відновитися. Це велике психологічне навантаження», — каже вона.

Досвід цієї жінки рік тому по-різному прокоментували у соцмережах сотні українців. Дехто висловив сумніви, що така споруда здатна захистити тих, хто в ній перебуває, дехто задавав питання про можливе величезне нагрівання металу у разі великої пожежі після прильоту дрона або ракети поруч. Ці питання тоді коротко прокоментували у ДСНС. Рятувальники відповіли, що під час операцій з розбирання завалів не було випадків, щоб хтось з врятованих українців перебував у такому домашньому укритті, тому робити якісь висновки, не спираючись на досвід — передчасно.

«Зараз хейтерів немає, люди періодично запитують про мій досвід. Я не стверджувати того, чи врятує така «капсула» життя, але вона зробила моє життя легшим. Від уламків, скла вона захистить», — припускає власниця «капсули».

