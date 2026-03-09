ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно розправити крила

День втілення в життя нових ідей, коли потрібно відкинути сумніви й почати діяти активно, рухаючись до поставленої — насамперед, професійної — мети.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Зірки радять нам уподібнитися орлу, який, злетівши, ширяє над землею на своїх сильних крилах.

Сьогодні, 9 березня, почати активно діяти потрібно представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них необхідно по-справжньому розправити крила.

Телець

Тельцям час встати з дивана, на якому вони, образно кажучи, провели всі осінь і зиму. Незважаючи на притаманні їм лінощі, настав час діяти максимально активно, і це особливо важливо, якщо врахувати, що саме в цей час перед ними відкриваються блискуче ділові перспективи.

Терези

Терезам зірки рекомендують перейти від захоплення творами мистецтва, у яких представники знака знаються, до їх створення. Весна, що настає, для представників знака — час спробувати свої сили у творчості, вони будуть здивовані результатом, якого зможуть досягти.

Риби

Риб вирізняє скромність, яка для представників цього знака буває не стільки перевагою, скільки недоліком. Вони часто бувають упевнені, що серйозні досягнення — як у професійному, так і в особистому житті — не для них, але сьогодні життя переконає їх у протилежному.

