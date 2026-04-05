- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 20k
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, яким цими днями не можна відмовлятися від своїх планів
18-й місячний день, який затягнеться на дві календарні доби, характеризується низьким рівнем самооцінки і, як наслідок, бездумним сприйняттям чужої думки.
Головною помилкою, яку ми можемо зробити в цей час, є відмова від своїх планів і намірів тільки тому, що це нам «порадили» інші люди, які часто переслідують корисливі цілі.
Цими днями, 5 і 6 квітня, дослухатися до «порад» людей із оточення небажано представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них вкрай небезпечно відмовлятися від своїх планів особливо — під чужим тиском.
Овен
Овнів важко збити з наміченого ними курсу, хоч би якої сфери життя вони торкалися, але в цей час космічні енергії можуть зломити навіть їх. Особливої обережності треба дотримуватися, спілкуючись із колегами, які відмовляють їх від роботи над проєктом, яким хочуть зайнятися самі.
Близнята
Близнята відомі своєю двоїстістю, яка в деяких випадках приводить їх до нерішучості: вони справді не знають, як їм вчинити в ситуації, що склалася. Цими днями головне — ні з ким не радитися щодо ситуації в особистому житті: зацікавленість співрозмовника виключати не можна.
Лев
Левам не можна відмовити в самовпевненості — навпаки, цієї якості в них із надлишком. Але іноді представникам знака просто лінь ухвалювати рішення самостійно, тож вони делегують це питання комусь із тих, хто їх оточує, втім вони часто діють у власних інтересах.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Меркурій в Овні від 15 квітня до 3 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час