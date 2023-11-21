Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 листопада?

День, коли на успіх у всіх без винятку життєвих сферах може розраховувати кожен із нас, але найбільше пощастить тим, хто зважиться розпочати втілення в життя нового проєкту. Те, що давно планувалося, але з якоїсь причини відкладалося на потім, можна взяти в роботу – все складеться найкращим чином. Особливу увагу зірки рекомендують привернути до вирішення будь-яких «земних» питань – наприклад, будівництва заміського будинку чи ремонту на дачі.

Телець

Тельці матимуть рідкісний дар переконання, за допомогою якого зможуть «перетягнути» на свою точку зору будь-якого опонента – навіть того, у кого вона є кардинально протилежною. Необхідно скористатися цією обставиною, щоб домовитись щодо важливої теми з людиною, яка відіграє серйозну роль у житті представників знака. Це може бути як безпосередній начальник або діловий партнер, так і близька людина, особливо якщо взаємини з нею останнім часом залишають бажати кращого.

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