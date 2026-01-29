Кольори для темної кімнати — які відтінки найкраще освітлюють простір / © Credits

Вибір правильного кольору стін може буквально освітлити кімнату, зробити її просторішою та затишнішою, навіть якщо мало сонця, про це розповіло видання Martha Stewart. Деякі кімнати отримують більше природного світла, інші — майже ні, тож не всі кольори підходять для темних приміщень. Фарби з брудними відтінками лише поглиблюють темряву. Крім того, варто подумати не тільки про стіни, а й про фарбування стелі — це додає кімнаті відчуття об’єму та світла. І ще одне — один колір на всіх стінах без акцентних поверхонь. Це допомагає приміщенню мати цілісний та світлий вигляд.

Білий

Нейтральний, але ефективний. Він створює контраст із темрявою, а ніжний рожевий відтінок додає кімнаті теплоти. Високий глянець допомагає відбивати світло та створює ілюзію більшої площі.

Блакитний

Сіроблакитний відтінок освіжає темну кімнату завдяки яскравим підтонам. Це нейтральний колір, який легко поєднується з будь-яким декором.

Помаранчевий

Він створює відчуття тепла та затишку. Яскравий і насичений, помаранчевий оживляє кімнату та додає позитивної енергії.

Зелений

Відтінок із легким синім підтоном дарує відчуття «свіжості». Ідеально підходить для спальні чи ванної, де мало світла.

Фіолетовий

М’який лавандовий допоможе пом’якшити темряву. Поєднує теплі та холодні ноти, робить кімнату затишною та збалансованою.

Жовтий

Теплий, м’який жовтий освіжає темні кімнати та додає відчуття світла й тепла.

Коричневий

Навіть темний колір може працювати на освітлення простору. Кавовий коричневий має теплі жовті підтони, які оживляють дизайн і додають кімнаті енергії.

Темні кімнати не вирок. Правильний колір стін та стелі може буквально змінити відчуття простору, додати світла, тепла та затишку. З невеликими фарбовими змінами темна кімната може перетворитися на світлий, теплий та стильний простір.