Квіти, які краще не садити цієї весни
Вони красиві, яскраві та здаються ідеальними для саду, але можуть обернутися справжнім головним болем. Деякі популярні однорічні квіти не такі безпечні та прості, як здається на перший погляд.
Однорічні квіти — це швидкий спосіб додати кольору та настрою саду. Вони квітнуть увесь сезон, створюють об’єм і легко змінюються щороку. Проте не всі з них однаково товариські до вашого простору чи екосистеми. Деякі можуть агресивно розростатися, шкодити комахам або просто виявитися надто примхливими у догляді, про це розповіло видання Martha Stewart.
Молочай
Молочай має яскравий вигляд і навіть приваблює метеликів. Але у теплих регіонах він не відмирає взимку, як місцеві види. Це порушує природну міграцію метеликів і може сприяти поширенню небезпечного паразита.
Нічна красуня (мірабіліс)
Нічна красуня — яскраві та ароматні квіти, однак вони можуть швидко захопити весь сад. Рослина активно самосіється та має потужні корені, які складно видалити. До того ж вона приваблює різних жуків, які можуть стати небажаними гостями для більшості садівників.
Волошка
Волошка часто асоціюється з ніжними польовими квітами, проте насправді вона може агресивно розмножуватися самосівом. Після цвітіння рослина швидко втрачає декоративність і залишає клумби неохайними. Краща альтернатива — місцеві айстри, які ще й корисні для запилювачів.
Бальзамін Уоллера
Бальзамін Уоллера — фаворит для затінених ділянок, але має серйозний мінус, а саме, високу чутливість до борошнистої роси. У вологому кліматі рослини можуть просто «зникнути» посеред сезону та залишити порожні клумби, тож натомість краще обрати бегонії.
Павучник (клеома)
Павучник має дуже ефектний вигляд і квітне до самих заморозків. Проте він активно розсіюється та може з’являтися знову й знову без вашого бажання. До того ж нижнє листя часто жовтіє, а це псує загальний вигляд клумби.
Лантана
Лантана — яскрава та витривала рослина, яка чудово переносить спеку. Але вона вважається інвазивною у багатьох регіонах, оскільки витісняє місцеві рослини та порушує природні екосистеми. Це може негативно вплинути на тварин і комах, які залежать від місцевої флори.
Краса саду — це не лише про зовнішній вигляд, а й про баланс. Коли ви обираєте рослини, важливо думати не лише про естетику, а й про екологію, легкість догляду та довготривалий ефект.
Ці квіти можуть мати привабливий вид на фото, але у реальному житті часто створюють більше проблем, ніж радості