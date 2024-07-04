Як і навіщо пасинкувати перець: розповідає садівниця

Багато садівників не обрізають перець і це нормально, але існує достатньо вагомих причин для того, щоб це робити.

Садівниця frolovadiana7 показала в одному зі своїх відео, як пасинкувати перець і сформувати кущ, на якому виросте ще більше плодів.

Правильне обрізання за умови точного розрахунку робить стебла міцнішими, зменшує кількість хвороб і шкідників, плоди дозрівають швидко й рівномірно.

Існує три основні сезони для обрізки перцю: ранній сезон, середина сезону та пізній сезон.

Ранній сезон:

Обріжте кілька перших квітів, щоб покращити зростання коренів. Може здатися дивним видалення квітів, але, висаджуючи молоді саджанці перцю в саду, вам необхідно, щоб рослини зосередилися на створенні міцної, розгалуженої кореневої системи, перш ніж витрачати енергію на утворення квітів і плодів. Обрізка перцю шляхом простого зрізання будь-яких квітів, які утворилися протягом перших 2-3 тижнів після садіння перцю — чудова техніка для швидкого вкорінення рослин. Якщо на ваших рослинах вже є квіти під час купівлі, видаліть їх перед садінням.

Обріжте молоді рослини перцю на кілька головних стебел на початку сезону, щоб дати рослині дихати. Цей метод обрізки перцю обмежує захворювання та збільшує кількість сонячного світла, яке потрапляє всередину рослини. Оскільки грибкові захворювання процвітають у вологих умовах, обрізання зайвих бічних пагонів, особливо тих, що утворюються дуже низько, підтримує рух повітря та сприяє швидкому висиханню листя після дощу.

Середина сезону:

Обріжте найнижче листя, щоб уберегти його від наземних шкідників. Слимаки, равлики та інші шкідники вважають листя перцю смачним.

Обріжте будь-яке пошкоджене листя, щоб запобігти поширенню хвороби та видаліть будь-яке листя, яке контактує з ґрунтом, щоб запобігти захворюванням, що передаються через ґрунт. Грибкові захворювання швидко поширюються з одного листя на інше. Щотижневе обрізання для видалення жовтого, плямистого або гнилого листя значною мірою сприяє обмеженню грибкових захворювань, поширених у перцю.

Видаляйте відростки великоплідних сортів перцю, щоб сприяти хорошій загальній формі рослини. Великоплідні перці, такі як болгарський перець та інші, мають природну Y-подібну форму росту. Рекомендується обрізати всі приростки (маленькі пагони, які ростуть із вузлів, де листя стикаються зі стеблами), які загрожують цій природній формі. Залишивши їх зростати, рослина буде дуже високою та витрачатиме багато енергії на вирощування листя та стебла, замість того, щоб зосереджуватися на вирощуванні плодів.

Пізній сезон:

Обрізайте будь-яке листя або гілки, які безпосередньо нависають над плодами. Наприкінці сезону перець має отримувати максимальне сонячне світло, що прискорить появу зрілого кольору. Якщо ви вирощуєте тип перцю, який потребує "забарвлення", обрізка листя, що звисає, пришвидшить процес.

Обрізка перцю дозволяє підвищити його урожайність і запобігти захворюванням.

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