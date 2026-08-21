Крем, лазер чи RF-ліфтинг: що насправді допомагає зробити розтяжки менш помітними

© Credits

Реклама

Розтяжки на грудях та стегнах – природна реакція шкіри на стрімкі зміни під час активного росту, вагітності чи коливань ваги. Що дійсно допоможе позбутися розтяжок, а що – лише маркетинговий міф, розповідає засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих.

“Розтяжки – це невеликі рубці, що утворюються в глибоких шарах дерми, коли об’єм шкіри різко збільшується, – пояснює Олександр Бебих. – Наприклад, у моїй практиці понад 70% звернень стосовно розтяжок на грудях пов'язані з періодом вагітності та першими місяцями вигодовування, коли тканина залози росте швидше, ніж шкіра синтезує колаген. Простіше кажучи, шкіра не встигає адаптуватися до цього шаленого темпу. Волокна та судини рвуться, виникає запалення і формуються рубці. Спочатку вони яскраво-червоні, а згодом бліднуть і перетворюються на білі смужки. Звісно, поява стриїв – така наукова назва розтяжок – дуже засмучує жінок. На щастя, сучасна косметологія може зробити рубці практично непомітними”.

Реклама

Анатомічний парадокс

За даними французького дослідження, опублікованого в Journal of the American Academy of Dermatology, у жінок, які вагітніють у віці до 20 років, розтяжки з'являються у 84% випадків. Натомість у жінок, які вагітніють після 30 років, ймовірність їх появи значно нижча – близько 24%. Дерматологи пояснюють це тим, що молода шкіра має щільну структуру та вищий базовий натяг, через що вона менш піддатлива до стрімкої зміни об'ємів та легше зазнає мікророзривів.

Реклама

Робіть профілактику

В період вагітності чи різкого коливання ваги щодня приймайте контрастний душ. Чергування холодної та теплої води стимулює мікроциркуляцію крові й покращує тонус судин. В процесі масажуйте шкіру м’якою щіткою або руками. В ділянці грудей масаж має бути максимально делікатним, без натиску. Після душу на груди та стегна нанесіть натуральні олійки, що містять вітамін Е та гіалуронову кислоту.

Підтримуйте шкіру і зсередини. Синтез колагену неможливий без достатньої кількості води та продуктів, які містять вітаміни А, С, цинк та омега-жирні кислоти. Правильний одяг – ще один інструмент профілактики. Під час вагітності чи лактації підберіть анатомічний бюстгальтер, який буде підтримувати груди не перетискаючи судини та зменшувати натяг шкіри під вагою залози що збільшується.

За словами лікаря, іноді пацієнтки з сумом розповідають, як під час вагітності користувалися кремами, що обіцяли повний захист від розтяжок, а потім, на дев'ятому місяці, груди різко збільшилися і розтяжки з'явилися за кілька днів. Олександр Бебих зазначає, що це логічно, адже жоден крем не здатен зупинити фізичний розрив дерми, коли об'єми змінюються занадто стрімко. Але профілактика дійсно трішки знижує ризики.

Зверніться до косметолога

Протягом першого року після появи стриїв, бажано звернутися до косметолога. В цей період у тканинах все ще триває активний кровообіг і запальний процес, завдяки чому молоді рубці значно краще відгукуються на апаратні та ін'єкційні процедури. Після індивідуальної консультації спеціаліст обере ефективний метод корекції.

Реклама

● Лазерне шліфування

За допомогою лазера можна зменшити розтяжки будь-якого походження та розміру. Лазер випаровує рубцеву тканину, не пошкоджуючи шкіру. Уже після перших сеансів шкіра стає більш пружною, а після повного курсу (зазвичай 4-6 візитів до косметолога) розтяжки втрачають виражений колір і стають практично непомітними. Найкращий час для лазерного шліфування – осінньо-зимовий період, оскільки оброблену шкіру треба захищати від сонця.

● Мікроголковий RF-ліфтинг

Процедура виконується за допомогою насадки з мікроголками, які проникають у глибокі шари дерми та проводять радіохвильову енергію. В результаті руйнуються рубцеві тканини та запускається процес відновлення шкіри. Позитивні зміни помітні вже за 3–4 тижні після першого сеансу, а максимальний ефект видно за 1–2 місяці: рельєф шкіри вирівнюється, розтяжки стають вужчими. Що цікаво, процес утворення колагену після завершення курсу мікроголкового RF-ліфтингу триває ще 3–6 місяців.

Реклама

● Ін’єкційні методи

Косметологи використовують кілька ін’єкційних методів для корекції розтяжок. Найпопулярніший серед них – мезотерапія. Шприцом або мезоінжектором косметолог вводить у ділянку розтяжок спеціальні «коктейлі», що містять гіалуронову кислоту, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи та пептиди. Це покращує мікроциркуляцію та прискорює синтез колагену. Курс складається з 6-10 процедур. Також можна назвати плазмотерапію (у шкіру пацієнта вводять його власну плазму крові, збагачену тромбоцитами) та колагеностимуляцію (препарати на основі колагену). Вони теж довели свою ефективність.

Чим допоможе пластична хірургія

Спеціальної операції, яка позбавляє розтяжок на шкірі, в пластичній хірургії не існує. Але коли мова заходить про розтяжки в зоні грудей, позбутися їх допомагає мастопексія. Ця операція спрямована на відновлення форми, висоти та пружності молочних залоз.

“Під час операції ми видаляємо надлишки розтягнутої шкіри. Разом з нею видаляється і велика частина розтяжок, – каже Олександр Бебих. – Тканини, що залишаються, підтягуються та фіксуються в новому положенні. Ті розтяжки, які не вдалося видалити повністю, згладжуються, звужуються та стають менш помітними. Додам, що операція дозволяє позбутися лише тих стриїв, які потрапляють у зону видалення надлишкової шкіри. Розтяжки у верхньо-зовнішній зоні залишаться, але стануть менш вираженими через натяг. Для кращого результату, через 6–12 місяців після операції їх можна скоригувати косметологічними методами – лазерним шліфуванням чи мікроголковим RF-ліфтингом. Тоді вони точно стануть практично непомітними”.

Олександр Бебих

Новини партнерів