Диня у желе на зиму: рецепт смачної консервації

Диня у желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Диню звикли їсти свіжою, додавати до десертів або подавати як легкий літній перекус. Однак стиглий сезонний фрукт можна зберегти й на зиму у вигляді оригінальної заготівлі з желейним сиропом, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Відкриваєте баночку у холодний день і отримуєте ароматну диню з ніжною желейною текстурою. Для рецепта краще обирати щільні, проте вже ароматні плоди, які не переспіли, тоді шматочки не розваряться та збережуть форму.

Реклама

Диня у желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти диня скільки увійде у банки желе (смак на ваш вибір) 1 пачка желатин 1 ч. л цукор 100 г лимонна кислота ½ ч. л вода 350 мл

Приготування

Диню добре вимийте, розріжте навпіл і видаліть насіння. Наріжте фрукт скибочками, потім шматочками та попередньо зріжте шкірку. У мисці змішайте цукор, желе, желатин і лимонну кислоту. Додайте 350 мл гарячої, але не киплячої води та добре перемішайте, щоб усі компоненти розчинилися. Шматочки дині щільно розкладіть у попередньо стерилізовані банки. Обережно залийте їх гарячим сиропом так, щоб він повністю покрив фрукти. Далі поставте банки у каструлю, застелену рушником, і налийте гарячу воду до їхніх «плечиків». Після закипання стерилізуйте 20 хв. Обережно дістаньте банки, одразу закатайте кришками та переверніть догори дном. Закутувати заготівлю не потрібно, просто залиште до повного охолодження.

Диня у желе — той випадок, коли звичний літній смаколик перетворюється на дещо зовсім нове. Взимку така баночка стане ароматним десертом до чаю чи просто способом повернути на стіл трохи сонячного літа.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів