Які суші треба їсти, щоб схуднути

Суші не тільки смачні і корисні. Ця японська страва може стати цінним союзником в межах дієти.

Потрібно всього лише вибирати найменш калорійні суші і вживати їх у помірній кількості. Розглянемо цей продукт з дієтичної точки зору.

Корисні властивості

Дієтичний ефект суші пояснюється їхніми інгредієнтами. Як правило, ця страва включає в себе приправлений оцтом рис, який швидко створює відчуття ситості. Нежирна риба в складі суші відрізняється низькою калорійністю, тоді як жирна містить корисні кислоти омега-3, що перешкоджають накопиченню холестерину. Листя водоростей норі теж малокалорійні і забезпечують організм харчовими волокнами, які сприяють втраті ваги. Додатковими інгредієнтами суші зазвичай слугують огірок та інші овочі, багаті вітамінами, водою, мінеральними солями і харчовими волокнами. Одним словом, від такої їжі не одужаєш!

Контроль калорій

Головна проблема низькокалорійних продуктів в тому, що часто ми вживаємо їх у надмірній кількості. В результаті калорії поступово накопичуються, а потім активно засвоюються організмом. До того ж різні види суші відрізняються за калорійністю. Так, один макі з огірком рідко містить більше 15 ккал. А ось калорійність одного суші з лососем становить близько 40 ккал.

Щоб тримати себе в формі, рекомендується з'їдати не більше 8-10 суші за один раз. Якщо вони слугують закусками до основної страви, краще обмежитися 3-5 штуками. І за можливості намагайтеся вибирати найменш калорійні сорти суші.

Вибір суші

Які види суші максимально корисні для фігури? Насамперед ті, до складу яких входять креветки або нежирна риба (наприклад, дорада). У невеликій кількості можна дозволити собі і суші з жирною рибою, оскільки вони відрізняються високим вмістом кислот омега-3. Також зверніть увагу на вегетаріанські сорти, такі як макі з різними овочами — огірком, морквою, авокадо.

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Тим, хто намагається схуднути, ліпше відмовитися від видів суші, нетрадиційних для японської кухні. Найчастіше ці продукти складно назвати дієтичними. Насамперд йдеться про смажені роли і суші з майонезом.

До речі, сашимі — тонкі скибочки сирої риби — ще менш калорійні, ніж суші. Поціновувачам японської кухні обов'язково варто включити їх в своє меню.

Супутні страви і приправи

Якщо ви стежите за вагою, їжте суші без калорійного соєвого соусу. Або замініть його дієтичним, який містить менше цукру і солі, ніж звичайний. Низькокалорійний соєвий соус особливо стане в пригоді тим, хто звик готувати суші вдома.

З якими стравами добре поєднуються суші? Чудовим доповненням до них стане невелика порція салату. Але, якщо ви хочете влаштувати справжній японський обід або вечерю, приготуйте суп місо на рибному бульйоні (з тофу, пастою місо і водоростями вакаме) і капустяний салат. Від страв з рису ліпше відмовитися, оскільки він і так є основним інгредієнтом суші.

Що стосується напоїв, до японського меню добре підійде вода або зелений чай без цукру. Цей вид чаю вважається дієтичним, оскільки знижує засвоєння жирів і прискорює спалювання калорій.

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