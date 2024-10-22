Цукати з гарбуза: рецепт корисних солодощів

Ці солодощі дуже смачні та неймовірно корисні завдяки вітамінам і мінералам, які містяться в гарбузі.
Осінь — час, коли настає пора гарбузів і разом із ними з'являється безліч можливостей для приготування смачних і корисних страв. На сторінці yummy.lera поділилися чудовим рецептом смаколиків з гарбуза, які стануть відмінною закускою чи додатком до вашої випічки та десертів.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 1 кг
- Цукор
- 300-400 г
- Апельсин
- 1 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Кориця
- 1 паличка
- Гвоздика
- 5-6 шт.
- Аніс
- 1 шт.
- Кукурудзяний крохмаль
- 10 г
- Цукрова пудра
- 10 г
Приготування:
- Гарбуз наріжте товщиною 2 см та зніміть шкірку;
- Наріжте його кубиками близько 2*2 см (не більше);
- Покладіть його у велику каструлю та додайте цукор, сік, цедру апельсина та лимона, спеції та все перемішуємо;
- Накрийте кришкою чи рушником і залиште мінімум на 6 годин, а краще на ніч. За цей час виділиться достатньо гарбузового соку;
- Після цього доведіть все до кипіння, зменшить вогонь і помішуючи проваріть близько 7 хв;
- Дайте повністю охолонути та повторіть все ще 2-4 рази;
- Останній раз вже не охолоджуйте, а покладіть на сито та дайте сиропу повністю стекти; ⠀
- Шматочки гарбуза викладіть на деко з пергаментом і підсушіть у духовці за температури 90°C близько 3-6 годин. Можна також сушити у сушарці;
- Дайте охолонути та обваляйте у суміші з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри;
- Зберігайте у герметичному контейнері при кімнатній температурі.
Поради:
- Сироп не виливаємо. Зберігайте його у холодильнику та смакуйте з млинцями, панкейками, кашами, сирниками тощо.
Смаколики з гарбуза — це не лише смачно, але й корисно. Не забувайте, що гарбуз — це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в різних стравах, тож експериментуйте і відкривайте нові смакові поєднання.
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