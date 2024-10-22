Цукати з гарбуза: рецепт корисних солодощів

Ці солодощі дуже смачні та неймовірно корисні завдяки вітамінам і мінералам, які містяться в гарбузі.

Осінь — час, коли настає пора гарбузів і разом із ними з'являється безліч можливостей для приготування смачних і корисних страв. На сторінці yummy.lera поділилися чудовим рецептом смаколиків з гарбуза, які стануть відмінною закускою чи додатком до вашої випічки та десертів.

Інгредієнти Гарбуз 1 кг Цукор 300-400 г Апельсин 1 шт. Лимон 1 шт. Кориця 1 паличка Гвоздика 5-6 шт. Аніс 1 шт. Кукурудзяний крохмаль 10 г Цукрова пудра 10 г

Приготування:

Гарбуз наріжте товщиною 2 см та зніміть шкірку; Наріжте його кубиками близько 2*2 см (не більше); Покладіть його у велику каструлю та додайте цукор, сік, цедру апельсина та лимона, спеції та все перемішуємо; Накрийте кришкою чи рушником і залиште мінімум на 6 годин, а краще на ніч. За цей час виділиться достатньо гарбузового соку; Після цього доведіть все до кипіння, зменшить вогонь і помішуючи проваріть близько 7 хв; Дайте повністю охолонути та повторіть все ще 2-4 рази; Останній раз вже не охолоджуйте, а покладіть на сито та дайте сиропу повністю стекти; ⠀ Шматочки гарбуза викладіть на деко з пергаментом і підсушіть у духовці за температури 90°C близько 3-6 годин. Можна також сушити у сушарці; Дайте охолонути та обваляйте у суміші з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри; Зберігайте у герметичному контейнері при кімнатній температурі.

Поради:

Сироп не виливаємо. Зберігайте його у холодильнику та смакуйте з млинцями, панкейками, кашами, сирниками тощо.

Смаколики з гарбуза — це не лише смачно, але й корисно. Не забувайте, що гарбуз — це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в різних стравах, тож експериментуйте і відкривайте нові смакові поєднання.

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