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Цукати з гарбуза: рецепт корисних солодощів

Цукати з гарбуза: рецепт корисних солодощів

Цукати з гарбуза / Фото: Credits

Ці солодощі дуже смачні та неймовірно корисні завдяки вітамінам і мінералам, які містяться в гарбузі.

Осінь — час, коли настає пора гарбузів і разом із ними з'являється безліч можливостей для приготування смачних і корисних страв. На сторінці yummy.lera поділилися чудовим рецептом смаколиків з гарбуза, які стануть відмінною закускою чи додатком до вашої випічки та десертів. 

Інгредієнти

Гарбуз
1 кг 
Цукор
300-400 г 
Апельсин
1 шт.
Лимон
1 шт. 
Кориця
1 паличка 
Гвоздика  
5-6 шт.
Аніс  
1 шт.
Кукурудзяний крохмаль
10 г 
Цукрова пудра
10 г

Приготування:

  1. Гарбуз наріжте товщиною 2 см та зніміть шкірку;
  2. Наріжте його кубиками близько 2*2 см (не більше);
  3. Покладіть його у велику каструлю та додайте цукор, сік, цедру апельсина та лимона, спеції та все перемішуємо; 
  4. Накрийте кришкою чи рушником і залиште мінімум на 6 годин, а краще на ніч. За цей час виділиться достатньо гарбузового соку;
  5. Після цього доведіть все до кипіння, зменшить вогонь і помішуючи проваріть близько 7 хв;
  6. Дайте повністю охолонути та повторіть все ще 2-4 рази;
  7. Останній раз вже не охолоджуйте, а покладіть на сито та дайте сиропу повністю стекти; ⠀
  8. Шматочки гарбуза викладіть на деко з пергаментом і підсушіть у духовці за температури 90°C близько 3-6 годин. Можна також сушити у сушарці;
  9. Дайте охолонути та обваляйте  у суміші з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри;
  10. Зберігайте у герметичному контейнері при кімнатній температурі. 

Поради:

  • Сироп не виливаємо. Зберігайте його у холодильнику та смакуйте з млинцями, панкейками, кашами, сирниками тощо.

Смаколики з гарбуза — це не лише смачно, але й корисно. Не забувайте, що гарбуз — це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в різних стравах, тож експериментуйте і відкривайте нові смакові поєднання.

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