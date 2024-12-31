Домашній майонез на молоці: цікавий рецепт

Майонез — незамінне доповнення багатьох страв. Якщо ви любите цей популярний соус, але хочете уникнути магазинних варіантів, варто спробувати приготувати його власноруч.

На сторінці tanya_akopyan поділилися оригінальним рецептом домашнього майонезу, який готується на основі молока. Цей варіант чудово підійде для тих, хто віддає перевагу соусам без яєць або просто шукає нові цікаві смаки.

Інгредієнти Олія 200 мл Молоко 100 мл Оцет 9% (або 1 ст. л лимонного соку) 1 Гірчиця 1 ч. л Цукор 1,5 ч. л Сіль 0,5 ч. л

Приготування

У глибоку ємність або чашу блендера налийте молоко кімнатної температури. Додайте олію. Важливо, щоб інгредієнти мали однакову температуру, адже це вплине на консистенцію соусу. Додайте оцет або лимонний сік, гірчицю, цукор і сіль. Занурте блендер у ємність так, щоб він торкався дна. Вмикайте його та повільно підіймайте вгору, поки суміш не набуде консистенції густого соусу. Перелийте готовий майонез у чисту скляну банку чи контейнер із кришкою.

Поради:

Використовуйте рафіновану олію, яка не має яскраво вираженого запаху.

Якщо ви бажаєте ніжніший смак, додайте трохи більше цукру.

Гірчицю можна замінити на діжонську для легкого пікантного відтінку.

Для густішої текстури використовуйте менш жирне молоко.

Майонез краще зберігати в холодильнику не більше п'яти днів.

Домашній майонез на молоці — це не тільки економічно вигідно, але й значно корисніше за магазинні аналоги. Ви самі контролюєте якість інгредієнтів і можете адаптувати рецепт під власні смаки. А головне — приготування займає всього кілька хвилин, а результат підкорить навіть найвибагливіших гурманів.

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