Домашній майонез на молоці: цікавий рецепт

Майонез — незамінне доповнення багатьох страв. Якщо ви любите цей популярний соус, але хочете уникнути магазинних варіантів, варто спробувати приготувати його власноруч.
На сторінці tanya_akopyan поділилися оригінальним рецептом домашнього майонезу, який готується на основі молока. Цей варіант чудово підійде для тих, хто віддає перевагу соусам без яєць або просто шукає нові цікаві смаки.
Інгредієнти
- Олія
- 200 мл
- Молоко
- 100 мл
- Оцет 9% (або 1 ст. л лимонного соку)
- 1
- Гірчиця
- 1 ч. л
- Цукор
- 1,5 ч. л
- Сіль
- 0,5 ч. л
Приготування
- У глибоку ємність або чашу блендера налийте молоко кімнатної температури.
- Додайте олію. Важливо, щоб інгредієнти мали однакову температуру, адже це вплине на консистенцію соусу.
- Додайте оцет або лимонний сік, гірчицю, цукор і сіль.
- Занурте блендер у ємність так, щоб він торкався дна. Вмикайте його та повільно підіймайте вгору, поки суміш не набуде консистенції густого соусу.
- Перелийте готовий майонез у чисту скляну банку чи контейнер із кришкою.
Поради:
- Використовуйте рафіновану олію, яка не має яскраво вираженого запаху.
- Якщо ви бажаєте ніжніший смак, додайте трохи більше цукру.
- Гірчицю можна замінити на діжонську для легкого пікантного відтінку.
- Для густішої текстури використовуйте менш жирне молоко.
- Майонез краще зберігати в холодильнику не більше п'яти днів.
@tanya_akopyan Відповідь користувачу @Elena56 ♬ оригинальный звук - Alleria
Домашній майонез на молоці — це не тільки економічно вигідно, але й значно корисніше за магазинні аналоги. Ви самі контролюєте якість інгредієнтів і можете адаптувати рецепт під власні смаки. А головне — приготування займає всього кілька хвилин, а результат підкорить навіть найвибагливіших гурманів.
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