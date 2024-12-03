Гарбузова паста: рецепт цікавої страви

Один із найоригінальніших способів використання гарбуза — приготування пасти. Вона поєднує у собі яскравий вигляд і неперевершений смак.

На сторінці veganer.wandel поділилися цікавим рецептом гарбузової пасти, яка здивує вас простотою приготування та насиченим смаком. Ця страва поєднує у собі м'якість гарбуза, свіжість шпинату та пікантність фети. Ідеальний вибір для родинної вечері чи обіду у колі друзів. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти Гарбуз 650 г Борошно 600 г Сіль Олія Часник 2 зубчики Біла цибуля 1 шт. Свіжий листовий шпинат 200 г Перець Фета

Приготування

Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте його невеликими шматочками. Відваріть у підсоленій воді до м’якості, приблизно 15-20 хвилин. Злийте воду та ретельно розімніть гарбуз у пюре. У великій мисці змішайте гарбузове пюре, борошно та сіль. Замісіть тісто, доки воно не стане пружним. Якщо тісто дуже липне до рук, додайте ще трохи борошна. З готового тіста сформуйте кулю. Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Візьміть ножиці, відрізайте невеликі шматочки тіста просто над киплячою водою. Варіть гарбузову пасту протягом 4 хвилин. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажте дрібно нарізаний часник і цибулю до золотистого кольору. Додайте відварену гарбузову пасту та шпинат. Тушкуйте на середньому вогні, поки шпинат не стане м’яким. Додайте до страви сіль і перець на смак. Під час подавання прикрасьте гарбузову пасту шматочками фети.

Поради:

Ви можете додати до рецепта інші овочі, такі як гриби чи помідори чері, для розмаїття смаку.

Контролюйте консистенцію тіста — воно має бути досить щільним, щоб легко нарізати ножицями, але не надто сухим.

Гарбузова паста найсмачніша, коли її подають свіжоприготованою.

Приготуйте цю пасту разом із близькими та насолоджуйтеся затишними та ароматними вечорами.

Смачного!

Нещодавно ми писали про те, як приготувати пасту з броколі.

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