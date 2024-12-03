Гарбузова паста: рецепт цікавої страви

Один із найоригінальніших способів використання гарбуза — приготування пасти. Вона поєднує у собі яскравий вигляд і неперевершений смак.
На сторінці veganer.wandel поділилися цікавим рецептом гарбузової пасти, яка здивує вас простотою приготування та насиченим смаком. Ця страва поєднує у собі м'якість гарбуза, свіжість шпинату та пікантність фети. Ідеальний вибір для родинної вечері чи обіду у колі друзів. Рецепт розраховано на 4 порції.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 650 г
- Борошно
- 600 г
- Сіль
- Олія
- Часник
- 2 зубчики
- Біла цибуля
- 1 шт.
- Свіжий листовий шпинат
- 200 г
- Перець
- Фета
Приготування
- Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте його невеликими шматочками. Відваріть у підсоленій воді до м’якості, приблизно 15-20 хвилин. Злийте воду та ретельно розімніть гарбуз у пюре.
- У великій мисці змішайте гарбузове пюре, борошно та сіль. Замісіть тісто, доки воно не стане пружним. Якщо тісто дуже липне до рук, додайте ще трохи борошна. З готового тіста сформуйте кулю.
- Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Візьміть ножиці, відрізайте невеликі шматочки тіста просто над киплячою водою. Варіть гарбузову пасту протягом 4 хвилин.
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажте дрібно нарізаний часник і цибулю до золотистого кольору. Додайте відварену гарбузову пасту та шпинат. Тушкуйте на середньому вогні, поки шпинат не стане м’яким.
- Додайте до страви сіль і перець на смак. Під час подавання прикрасьте гарбузову пасту шматочками фети.
Поради:
- Ви можете додати до рецепта інші овочі, такі як гриби чи помідори чері, для розмаїття смаку.
- Контролюйте консистенцію тіста — воно має бути досить щільним, щоб легко нарізати ножицями, але не надто сухим.
- Гарбузова паста найсмачніша, коли її подають свіжоприготованою.
Приготуйте цю пасту разом із близькими та насолоджуйтеся затишними та ароматними вечорами.
Смачного!
Нещодавно ми писали про те, як приготувати пасту з броколі.
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