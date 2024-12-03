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Гарбузова паста: рецепт цікавої страви

Гарбузова паста: рецепт цікавої страви

Гарбузова паста / Фото: Credits

Один із найоригінальніших способів використання гарбуза — приготування пасти. Вона поєднує у собі яскравий вигляд і неперевершений смак.

На сторінці veganer.wandel поділилися цікавим рецептом гарбузової пасти, яка здивує вас простотою приготування та насиченим смаком. Ця страва поєднує у собі м'якість гарбуза, свіжість шпинату та пікантність фети. Ідеальний вибір для родинної вечері чи обіду у колі друзів. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти

Гарбуз
650 г 
Борошно
600 г 
Сіль
Олія
Часник
2 зубчики
Біла цибуля
1 шт.
Свіжий листовий шпинат
200 г 
Перець
Фета

Приготування

  1. Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте його невеликими шматочками. Відваріть у підсоленій воді до м’якості, приблизно 15-20 хвилин. Злийте воду та ретельно розімніть гарбуз у пюре.
  2. У великій мисці змішайте гарбузове пюре, борошно та сіль. Замісіть тісто, доки воно не стане пружним. Якщо тісто дуже липне до рук, додайте ще трохи борошна. З готового тіста сформуйте кулю.
  3. Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Візьміть ножиці, відрізайте невеликі шматочки тіста просто над киплячою водою. Варіть гарбузову пасту протягом 4 хвилин.
  4. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажте дрібно нарізаний часник і цибулю до золотистого кольору. Додайте відварену гарбузову пасту та шпинат. Тушкуйте на середньому вогні, поки шпинат не стане м’яким.
  5. Додайте до страви сіль і перець на смак. Під час подавання прикрасьте гарбузову пасту шматочками фети.

Поради:

  • Ви можете додати до рецепта інші овочі, такі як гриби чи помідори чері, для розмаїття смаку.
  • Контролюйте консистенцію тіста — воно має бути досить щільним, щоб легко нарізати ножицями, але не надто сухим.
  • Гарбузова паста найсмачніша, коли її подають свіжоприготованою.

Приготуйте цю пасту разом із близькими та насолоджуйтеся затишними та ароматними вечорами.

Смачного!

Нещодавно ми писали про те, як приготувати пасту з броколі.

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